Microsoft komt met nieuwe launcher voor de fanatieke Windows-gebruiker

Microsoft komt met Command Palette, een launcher waarmee je goed in je computer kunt zoeken en waarmee je makkelijker apps opent. Microsoft heeft het gelanceerd zonder er verder veel over los te laten, maar het kan enorm krachtig zijn voor wie een fanatiek Windows-gebruiker is.

Het is eigenlijk niet helemaal een nieuwe launcher, maar een update van PowerToys Run, dat 5 jaar geleden op Windows 10 verscheen. Wel is Command Palette aanzienlijk uitgebreider. Je opent het vanuit de PowerToys-app en het geeft je toegang tot nieuwe snelkoppelingen en command prompts. Je kunt snel op het web zoeken, door mappen zoeken en websites openen, ook als je extreem veel bestanden op je computer op hebt staan.

Microsoft schrijft waar het voor bedoeld is. De functies van het opdrachtpalet zijn onder andere:

Toepassingen, mappen of bestanden zoeken

Opdrachten uitvoeren met > (bijvoorbeeld > cmd start Opdrachtprompt of > Shell:startup opent de opstartmap van Windows)

Schakelen tussen geopende vensters (voorheen bekend als Window Walker)

Een eenvoudige berekening uitvoeren met de rekenmachine

Bladwijzers toevoegen voor vaak bezochte webpagina’s

Systeemopdrachten uitvoeren

Webpagina’s openen of een zoekopdracht op het web starten

Uitgebreide extensies om eenvoudig extra opdrachten en functies toe te voegen