​Microsoft komt met Microsoft 365 Basic-abonnement voor weinig

Microsoft komt later deze maand met een nieuw Microsoft 365-abonnement , namelijk Basic. Basic kost 1,99 euro en komt in de plaats van het abonnement van 100GB voor OneDrive. Dit abonnement komt precies tussen de gratis 365 en de Persoonlijke 365 van 6,99 euro.

Microsoft 365 Basic

Outlook-web zonder advertenties, 100 GB aan cloudopslag en extra beveiliging (waaronder encryptie binnen Outlook): dat is wat het nieuwe Microsoft 365 Basic-abonnement te bieden heeft. Zo wordt gekeken of linkjes die je in je mail krijgt mogelijk gevaarlijk zijn om je te behoeden voor phishing. Dat is waar het namelijk vaak verkeerd gaat: mensen klikken nietsvermoedend op een linkje in de mail, terwijl het eigenlijk een malafide bericht is dat zo veel mogelijk probeert te lijken op een echte mail van een bekend bedrijf. Hierdoor tuin je er snel in. Microsoft hoopt met zijn url-check phishing meer en meer te voorkomen.

Als je al een OneDrive 100GB-opslagabonnement hebt, dan ga je automatisch over naar dit abonnement. Het abonnement wordt volgens Microsoft sowieso nog uitgebreid met onder andere een persoonlijke kluis. In deze persoonlijke kluis kun je een map binnen OneDrive van tweefactorauthenticatie voorzien om deze extra goed te beveiligen. Ook komen er later dit jaar mogelijkheden bij om linkjes van wachtwoorden te voorzien of zelfs van een soort houdbaarheidsdatum.