Europeanen kunnen Microsoft data straks binnen de EU opslaan

Er is veel te doen over providers van cloud- en andere datadiensten die buiten de EU gevestigd zijn en daarom data van hun Europese klanten in hun eigen land opslaan. Denk aan diensten zoals Microsoft 365, maar ook social media data van TikTok gebruikers. We zijn steeds minder geneigd om het zomaar goed te vinden dat onze data de ‘hele wereld over gaat’. En dan hebben we natuurlijk ook nog de geldende EU-regels (lees: AVG) voor de verwerking en opslag van persoonlijke gegevens buiten de EU.

Micrsoft rolt EU Data Boundary uit

Microsoft gaat daar vanaf begin volgend jaar ook iets aan doen. Dan start namelijk de uitrol van de EU Data Boundary. Simpel gezegd kunnen klanten van Microsoft dan aangeven dat ze niet willen dat hun data op servers buiten Europa opgeslagen wordt.

In eerste instantie zal deze service beschikbaar komen voor zakelijke, zowel commerciële als publieke klanten. Indien zij dat aangeven, dan zal Microsoft ervoor zorgen dat data van clouddiensten, zoals Microsoft 365, Azure of Dynamics 365, binnen de EU blijft.

“Met deze release breidt Microsoft bestaande lokale opslag- en verwerkingsverplichtingen uit, waardoor de gegevensstromen vanuit Europa aanzienlijk worden verminderd en voortbouwend op onze toonaangevende oplossingen voor gegevensopslag”, aldus Microsoft