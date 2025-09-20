‘Meta heeft illegaal gedownloade porno gebruikt voor zijn Super-AI’

Een ongemakkelijk probleem voor Meta, dat wordt aangeklaagd omdat het gepirate pornovideo’s zou hebben gebruikt om zijn ‘Superintelligence’ te trainen. Kortom, het gebruikt niet alleen je Instagram-foto’s, maar het zou ook illegaal verkregen content voor 18+’ers inzetten om de kunstmatige intelligentie slimmer te maken.

Illegaal gedownloade porno

Meta wordt aangeklaagd door Strike 3 Holding, dat feministische, ethisch verantwoorde porno maakt, zo stelt het zelf. Het geeft aan dat Meta zijn content heeft gebruikt voor het trainen van AI-modellen. Meta zou de video’s al sinds 2018 torrenten en seeden en dat zou het onder andere doen om moeilijk te scrapen visuele kijkhoeken en delen van het menselijk lichaam te kunnen toevoegen aan zijn Super-AI. Via BitTorrent zou Meta 2.396 van Strike 3’s pornovideo’s hebben gedownload en verspreid, terwijl daar copyright op zit.

Er zijn meerdere kanten aan dit verhaal: niet alleen dat Meta ongevraagd content gebruikt, maar ook dat het illegaal verkregen is. En hierdoor zijn de pornovideo’s van Strike 3 ook toegankelijk geweest voor minderjarigen, want BitTorrent heeft geen leeftijdsverificatie. Het is een slim moment van het pornobedrijf om daar nu mee te komen, want leeftijdsverificatie is in steeds meer Amerikaanse staten verplicht voor websites: Pornhub heeft daar bijvoorbeeld ook mee te maken.