‘Meta heeft illegaal gedownloade porno gebruikt voor zijn Super-AI’

By: Laura Jenny
Een ongemakkelijk probleem voor Meta, dat wordt aangeklaagd omdat het gepirate pornovideo’s zou hebben gebruikt om zijn ‘Superintelligence’ te trainen. Kortom, het gebruikt niet alleen je Instagram-foto’s, maar het zou ook illegaal verkregen content voor 18+’ers inzetten om de kunstmatige intelligentie slimmer te maken.
Meta wordt aangeklaagd door Strike 3 Holding, dat feministische, ethisch verantwoorde porno maakt, zo stelt het zelf. Het geeft aan dat Meta zijn content heeft gebruikt voor het trainen van AI-modellen. Meta zou de video’s al sinds 2018 torrenten en seeden en dat zou het onder andere doen om moeilijk te scrapen visuele kijkhoeken en delen van het menselijk lichaam te kunnen toevoegen aan zijn Super-AI. Via BitTorrent zou Meta 2.396 van Strike 3’s pornovideo’s hebben gedownload en verspreid, terwijl daar copyright op zit.
Er zijn meerdere kanten aan dit verhaal: niet alleen dat Meta ongevraagd content gebruikt, maar ook dat het illegaal verkregen is. En hierdoor zijn de pornovideo’s van Strike 3 ook toegankelijk geweest voor minderjarigen, want BitTorrent heeft geen leeftijdsverificatie. Het is een slim moment van het pornobedrijf om daar nu mee te komen, want leeftijdsverificatie is in steeds meer Amerikaanse staten verplicht voor websites: Pornhub heeft daar bijvoorbeeld ook mee te maken.
Er zou behalve porno op deze manier nog meer content illegaal zijn verkregen en gebruikt om AI te trainen, namelijk afleveringen van de populaire Modern Family, Yellowstone, South Park, Downton Abbey en The Bachelor. Maar goed, dat is eigenlijk een peulenschil vergeleken bij de pornografie die het heeft gebruikt: er zouden ook pornovideo’s bijzitten met heel jonge acteurs erin. Bovendien heeft pornografie vaak vrij normale settings waarin het allemaal start: zoekt iemand straks een video over een pizzabezorging, dan kan dat wel eens heel anders uitpakken.
Strike 3 wil 350 miljoen dollar zien van Meta, maar of het dat ook krijgt is een tweede. Meta zegt de zaak te bekijken, maar het geeft aan dat het niet denkt dat wat Strike 3 zegt klopt. Meta zegt dat zijn taalmodel, V-JEPA 2, werd getraind op 1 miljoen uur aan ‘internetvideo’s’. Dat is een interessante woordkeuze: betekent een illegaal verkregen video via het internet dan ook ‘internetvideo’? In ieder geval belooft het interessant te worden wanneer we straks allemaal een slimme bril van Meta opzetten met een schermpje in het glaasje: wie weet wat we dan allemaal langs ons netflix voorbij zullen gaan komen met de ‘Superintelligentie’ van Meta. Of met de speciale camerastandpunten van Strike 3 misschien?
