26.08.2025
Memes zijn de nieuwe manier van protesteren

By: Laura Jenny

Ben je het niet eens met iets wat op het internet gebeurt, dan kun je een boze mail sturen of het platform verlaten. Er is echter een andere manier om je onwil te tonen, die zeker als je juist van een bepaalde site houdt waarschijnlijk beter is: memes.

Mensen die plaatjessite Imgur gebruiken zijn boos op platformeigenaar MediaLab en hebben daarop besloten te protesteren in de vorm van memes. Ze zijn ontevreden over het censureren van content. Daarom wordt er een specifieke meme gedeeld waarin presentator John Oliver zijn middelvinger opsteekt. Het lijkt erop dat het naar MediaLab is, al is dat in het echt natuurlijk niet zo. Toch zijn er ook andere memes met middelvingers die worden gedeeld om maar duidelijk te maken dat mensen niet blij zijn.

Wat precies de aanleiding van het protest is, is onbekend. Althans: vooral waarom het juist nu gebeurt. Het is typisch een internetding waarbij ineens de vlam in de pan is geslagen. Het zou te maken kunnen hebben met technische problemen die maar niet worden opgelost. Ook zou mogelijk een groot deel van de ontwikkelaars van Imgur zijn ontslagen. Dat is echter allemaal van horen zeggen, hierover is geen officieel bericht gedeeld.

 

Toen er op Reddit vorig jaar een groot protest was, toen werd er niet gebruikgemaakt van memes maar gingen hele pagina’s op zwart. Reddit heeft toen niet heel veel gedaan na dat protest en we verwachten dat MediaLab ook weinig actie zal vertonen. Bovendien zijn al die memes alleen maar meer interactie en aanwezigheid op het platform. Het is eigenlijk dus goede reclame voor Imgur, dus waarom zouden ze het stoppen.

 

Toch zijn we wel te spreken over de meme als manier om actie te voeren. Het is vrij onschuldig, het zorgt voor een soort saamhorigheidsgevoel en er komt ook veel creativiteit bij kijken. Ook is het natuurlijk op en top internetcultuur, wat zeker bij een platform als Imgur goed past. Imgur wordt vooral gebruikt om memes te uploaden en te maken, dus dat er voor dit protestmedium is gekozen is erg vanzelfsprekend.

 

Laura Jenny
