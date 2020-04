Matchingsplatform biedt ‘collegiaal uitlenen‘ in coronatijd

De oprichters van Jobliebe stellen samen met haar partners per direct het matchingsplatform kosteloos beschikbaar voor organisaties met tijdelijk boventallig personeel en organisaties met (extra) veel vacatures.



Het open platform initiatief heeft de naam Jobliebe gekregen en is afgelopen vrijdag gelanceerd. Initiatiefnemer Han Stoffels (8vance) geeft aan dat hij met het openstellen van het matchingsplatform een bijdrage hoot te kunnen leveren om de impact van de coronacrisis op de economie te verzachten.



Het matchingsplatform maakt collegiaal uitlenen mogelijk voor organisaties met thuiszittende medewerkers. Ook ZZP’ers, uitzendkrachten, werkzoekenden en vrijwilligers kunnen eenvoudig gematched worden op ander werk. De slimme AI tool selecteert vooral op vaardigheden en competenties en brengt kandidaten snel in contact met bedrijven of organisaties waar in coronatijd extra werk is