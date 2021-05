​Manieren om nieuwe papa’s en mama’s online te bereiken

Er zijn in je leven een aantal momenten dat geld uitgeven net wat makkelijker gaat dan anders. Of dat je minder goed op let wat iets kost en of dat niet goedkoper kan. Naast een huwelijk en een begrafenis is vader of moeder worden ook zo’n moment.



Je bent net wat minder kritisch op wat je uitgeeft, of in sommige gevallen totaal niet meer kritisch (voor het geval mijn vriendin dit artikel leest). Hoe kan jij als ondernemer of marketeer inspelen op het bereiken van deze waardevolle doelgroep? Ik geef je een aantal tips!

Tip 1: Speel in op emotie

Dit is misschien wel een beetje een open deur intrappen, maar te belangrijk om niet specifiek te benoemen. De geboorte van je kind is 1 grote achtbaan van emoties. Naast dat je als ouder ook vatbaarder wordt voor emoties is er eigenlijk altijd wel iets waardoor je meer emoties ervaart. Tijdens de zwangerschap, maar ook daarna blijft er veel emotie. Speel daarop in met de uitingen die je doet online. Gebruik herkenbare voorbeelden voor ouders door bijvoorbeeld slaapgebrek te benoemen.

Tip 2: Adverteer op andere momenten

Als nieuwe ouder ben je op andere tijden van de dag ook online. Waar je normaliter ’s nachts lekker ligt te slapen ben je nu bezig met borstvoeding of loop je rondjes door de kamer om de kleine in slaap te krijgen. Momenten waarop je vaak ook (met je smartphone) online bent. En bij uitstek momenten waarop je ook minder kritisch zult zijn om een aankoop te doen (zie tip 1). Hier kan je uiteraard op inspelen door, als de resultaten goed zijn, juist ’s nachts zichtbaarder te zijn (met behulp van een advertentieplanning).

Tip 3: Focus op mobiel

Bij het bereiken van deze specifieke doelgroep is de werking van je website op een smartphone/mobiel nog belangrijker dan bij andere. Denk aan het voorbeeld hierboven. In de nachtelijke uurtjes wordt er veel online gezocht via de mobiel naar oplossingen om de nieuwe kroost beter te laten slapen. Zonde als je goed vindbaar bent, maar je website traag laadt op mobiel!

Tip 4: Ontdek nieuwe kanalen

Pinterest is geen nieuw kanaal meer, het bestaat al even. Maar het ontbreekt bij bedrijven vaak aan een goede strategie om dit kanaal te benutten. En zeker mama’s brengen veel tijd door in deze visuele zoekmachine op zoek naar inspiratie voor de inrichting van de babykamer. Ten opzichte van andere social kanalen is dit kanaal een zoekmachine en je kunt dus ook targeten op zoekwoorden. Meer weten over Pinterest en advertentiemogelijkheden? Lees dan dit artikel!

Tip 5: Zet vol in op e-mail marketing

Het hele traject van zwanger zijn tot de kleine misschien wel een paar jaar oud is biedt veel handvatten voor een stroom e-mails op maat. Bij elke fase past specifieke content en producten. Speel hierop in. Het begint bij het verzamelen van e-mailadressen, daarna het achterhalen van bijvoorbeeld de uitgerekende datum en later de geboortedatum (en geslacht, naam) om de e-mails te personaliseren. Door te personaliseren zorg je voor een betere open-rate en click-rate.

Tip 6: Give-aways!

Deze tip haakt in op de tip over e-mail marketing. Want voordat je kunt gaan mailen met de doelgroep moet je uiteraard beschikken over e-mailadressen. En hoe krijg je die? Door iets weg te geven in ruil voor een e-mailadres. En er zijn tal van mogelijkheden hiervoor. Denk aan brochures of een inspiratieboek voor de inrichting van een kinderkamer. Maar hier gaat natuurlijk ook veel tijd in zitten om deze te maken.

Dus je kunt ook kleiner denken, zoals een kleurplaat die gedownload kan worden. Maak echt iets bijzonders van deze give-away! Bedenk je goed dat deze doelgroep extreem vatbaar is voor zaken die ook een opvoedkundige functie hebben. Die hun kostbare kroost helpt bij het leren tellen, het alfabet opzeggen of het herkennen van kleuren.

Tip 7: Maak gebruik van video’s

Wie je ook wilt bereiken, je doelgroep is visueel ingesteld. Goede video’s van je producten en instructies voor het veilig monteren zijn een must. Papa’s en mama’s geven kleine fortuinen uit aan veilige kinderbedjes en nog duurdere bijpassende matrassen. Dan horen daar handige video’s bij die zorgen voor een goede montage. Een YouTube kanaal vol met video’s is een must.

Tip 8: Adverteer op YouTube

Ook deze tip haakt in op de voorgaande tip: omdat je doelgroep veel video’s kijkt kan je deze ook extreem goed bereiken via YouTube advertenties. Er zijn vele manieren waarop je je advertentie kunt tonen aan de doelgroep. Een van de meest interessante, in dit geval, is de mogelijkheid om te targeten op specifieke kanalen of video’s die door papa’s en mama’s bekeken worden. Adverteren op YouTube past perfect in de strategie om de naamsbekendheid te verhogen en de zichtbaarheid te verhogen.

Hopelijk heb je wat aan deze tips als je deze doelgroep wilt bereiken. Ook als je geen producten of diensten hebt zijn nieuwe papa’s en mama’s een interessante doelgroep overigens. Het is bij uitstek het moment om klanten aan je te binden als je weet dat ze een kind krijgen. Stuur ze een leuke attentie om ze te feliciteren, maak ook hier iets echt speciaals van en je hebt een klant voor het leven!

Deze blogpost is geschreven door Rien van Wolfswinkel, Pure Internet Marketing.