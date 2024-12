Mailbird nu ook beschikbaar voor Mac: populaire e-mailclient breidt uit

HP Pavilion Plus 16″ review: het scherm springt er bovenuit

Voor iedereen actief in de digitale wereld of die ergens werkt op een kantoor is een laptop onmisbaar. En die zijn er nog altijd in veel verschillende formaten. Vroeger waren dat vaak grote en logge dingen, amper draagbaar te noemen. Maar door de jaren heen werd alles kleiner, lichter, krachtiger en sneller. Toch is kleiner in dit geval niet altijd beter. Lees hier onze review van de HP Pavilion Plus 16".

Lees verder...