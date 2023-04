Komen er meer geanimeerde emoji naar WhatsApp?

WhatsApp is een redelijk stilstaand medium. Je kunt er wel gifjes inzetten of er als een wilde doorheen scrollen, maar de emoji en stickers zijn allemaal nogal statisch. Gek eigenlijk, want veel concurrentie hebben juist allerlei verschillende bewegende emoji en andere animaties. Inmiddels blijkt WhatsApp echter ook te werken aan iets meer levendige animaties.

Bedenk je maar eens de boze smiley die steeds bozere wenkbrauwen krijgt (of steeds roder wordt), of de emoji van horen, zien, zwijgen waarbij de aapjes hun handen neerleggen. Er zijn veel mogelijkheden te bedenken en zeker na zoveel jaar diezelfde emoji (er zijn wel nieuwe, maar er zijn er nu eenmaal een aantal die iedereen gebruikt), zijn we wel toe aan wat vernieuwing en animatie is precies de juiste vernieuwing. Je kunt emoties net even wat beter overbrengen, en dat geldt zeker niet alleen voor positieve of alleen voor negatieve emoties: alle emoties.

WABetaInfo is in de bèta-versie van de app gedoken en kwam daar nieuwe geanimeerde emoji tegen. Op hun website zie je een voorbeeld van hoe de feest-emoji er dan uitziet. Hij draait een vrolijk rondje en daarbij beweegt ook de toeter en de confetti om het allemaal nog wat feestelijker te maken. Natuurlijk is vooral deze emoji er heel geschikt voor, al voegt het toevoegen van beweging voor veel emoji wel een extra laag toe.

WhatsApp

Tenminste, dat hopen we: we weten nog niet exact welke figuurtjes er van beweging worden voorzien. De emoji zijn gezien in de WhatsApp Desktop-bèta en de kans is groot dat het niet lang meer duurt voor dit wereldwijd naar de stabiele versie van de messenger wordt uitgerold. Het is overigens niet zo dat je controle hebt over de animatie. Je kunt dus niet kiezen of een emoji wordt geanimeerd of niet, noch kun je het stilzetten.

Het zou wel goed zijn als dat een optie was: dat je voor alle geanimeerde emoji kunt kiezen of je ze uitschakelt of inschakelt (dus niet per stuk, dat zou te veel gedoe zijn). Als je je WhatsApp wat rustiger wil houden, dan kan dat met zo’n schuifje in de instellingen. Dat is er echter op dit moment (nog) niet, dus nu is het helemaal aan WhatsApp om te bepalen wanneer een emoji beweegt.

Waarschijnlijk is dit vooral een antwoord op Telegram, dat vorig jaar met geanimeerde emoji kwam. Echter moest Telegram ze weer intrekken, want de emoji zouden te veel lijken op de ontwerpen die Apple heeft gemaakt van de emoji (die elk jaar weer worden verbeterd en toegevoegd door het Unicode Consortium). Hopelijk heeft WhatsApp daar straks geen last van als het deze modernere emoji uitrolt, maar het heeft ongetwijfeld van de fouten van zijn grote concurrent geleerd.