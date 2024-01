Kan AI voorspellen wie de mol is in Wie is de Mol?

Er is geen testvraag deze week in de Wie is de Mol? App aangezien er geen test is gemaakt. #WieisdeMol #widm pic.twitter.com/oGiQ8F2GC6

Social media

Er zijn natuurlijk wel meerdere wegen naar Rome: zo kijken de studenten ook over wie het meest wordt gesproken op social media. Ook worden Instagram, X, Facebook en TikTok ingezet om te checken wat de kandidaten en hun families zoal posten. De studenten geven aan dat kandidaten niets mogen posten tijdens de opnames, maar dat hun vrienden bijvoorbeeld op een gegeven moment plaatsen dat ze aan het borrelen zijn met persoon x, waardoor duidelijk kan worden dat iemand vroeg of juist later thuis was. Hoe later iemand weer thuis is, hoe groter de kans dat iemand in de finale heeft gestaan. En ja, als iemand in de finale staat, dan is de kans 1 op 3 dat die persoon de mol is.

Heeft de AI het nooit mis? Waarschijnlijk wel: de geschminkte personen-analyse bleek Justin te zijn, maar die ligt er al uit. Aan de andere kant kunnen dit seizoen mensen die eruitliggen terugkomen. En die kunnen technisch gezien de mol nog zijn: “de mol gaat nooit naar huis”, nee, die kandidaten zijn ook nog niet naar huis gegaan maar in Mexico gebleven… Dus ja, de kans dat de AI er hier naast zit is wel groot, maar niet zeker. Wij denken dat het niet echt te doen is om het via AI te doen, maar wie weet wat er uiteindelijk toch nog uit komt. We hebben nog heel wat afleveringen te gaan voor de ontmaskering, en dat betekent dat de AI nog veel meer data krijgt en dan natuurlijk nog beter kan analyseren wie die pestkop blijkt te zijn.