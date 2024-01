Wie is de Mol? S24 - Afl. 4: dit gebeurde er + de leukste tweets

"Dit is echt een Xenos-ding he?" Rian is druk doende om samen met Anna en Jeroen op de markt te winkelen in deze aflevering van Wie is de Mol?. In de eerste opdracht van deze aflevering genaamd Revanche is een deel aan het shoppen voor de opdracht, terwijl een ander deel naar mannetjes met telefoonnummer-t-shirts fietsen en dan bellen met een soort irritant antwoordapparaat voor troeven en jokers. Heel erg irritant, want soms zaten ze heel lang te wachten met een wachtmuziekje dat nogal een dooddoener was. En ja, als maar één iemand de telefoon aan zijn oor heeft, dan vraagt dat natuurlijk om mollenacties. Zeker omdat je nooit over een bepaald aantal minuten bellen moet gaan..



Revanche

Maar dan... plottwist! De drie kandidaten die zijn vertrokken: Babs, Justin en Jip, moeten ongezien op de markt hun topito's op het amulet der wederkeren plaatsen. Lukt dit, dan kunnen ze terugkeren in het spel. We zien dan ook de hele tijd tijdens de opdracht dat de ex-kandidaten over die markt lopen. Ze moesten boeken vinden en mochten dan niet herkend worden.

En ja, dat lukte ze ook nog! Echter gaan ze eerst naar Merida om daar te beslissen wie er wel terug mag komen. Kortom, ze zijn, zoals Jip ook stelt: nog steeds op hetzelfde punt: geen idee wat er gaat gebeuren. Maar goed, ze hadden met deze opdracht ook de mist in kunnen gaan: de afvallers hebben het dus goed gedaan.

Wat minder goed lukte was kort bellen en dat komt mede door Fons. Tooske is verbaasd: "22 minuten? Dat KAN NIET." De opdracht was ingewikkeld, maar de fietsers moesten nu dus bedenken welk item gekocht is door Anna, Rian en Jeroen en hoe het met de kosten ervan zat. Ze konden door hun (wan)prestaties met bellen 100 euro per item verdienen. Maar ze deden het niet slecht: 7 van de 9 producten waren goed gekozen.