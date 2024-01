Wie is de Mol? S24 - Afl. 1: dit gebeurde er + de leukste tweets

Wie is de Mol? seizoen 24 is van start! We zien in dit seizoen de kandidaten Mexico doorgaan om opdrachten te doen, geld in de pot te spelen en vooral: uit te vinden wie zijn best niet doet. Of nou ja, wie zijn best wel doet om de boel te verstieren: de Mol. Is het Jip? Is het de meest verdachte persoon voorafgaand aan de aflevering, Kees van der Spek?

It’s the MOL beautiful time of the year. #wieisdemol #widm pic.twitter.com/f67tL395xe

Een soort outdoor spookhuis noemt Fons het. In deze eerste aflevering van Wie is de Mol worden de kandidaten naar de waarzegster gestuurd. Of eigenlijk: de tarotlezer. Ze moeten allemaal in het feestgedruis buiten op zoek naar mensen met een ketting met een bepaald icoon te vinden. Aan die persoon moest om een topito worden gevraagd, maar dat moest wel binnen 10 minuten lukken. En, als twist, zou de Mol tegelijkertijd ook naar die persoon zoeken… Waar het Tooske lukte om het te vinden, lukte het Anna niet. Nu al gemold: terwijl het seizoen nog geen tien minuten bezig is. En het wordt nog extremer: de Mol heeft de kandidaten zelfs al een handje gegeven..

Today you will receive a secret case. I mean Kees. #widm #wieisdemol pic.twitter.com/Dvd4NEDwlh

Momentgebonden vrijstellingen

We leren al vrij snel dat er ditmaal nieuwe vrijstellingen zijn, namelijk varianten die momentgebonden zijn. Tooske krijgt er een, voor de derde aflevering. Je ziet haar denken: “Nou, dan moet ik dat wel halen!” Of denkt ze dat eigenlijk helemaal niet, omdat ze de Mol is? In ieder geval is het de nieuwe gimmick dit seizoen: voordelen die dus niet altijd in je voordeel werken. Sowieso lijken vrijstellingen een grote rol te spelen, zo leren we vervolgens in de aflevering.

Ze moeten vervolgens discussiëren wie er een vrijstelling heeft. Elke weggestemde vrijstelling is 1000 euro in de pot, maar mensen die een vrijstelling hebben willen die natuurlijk houden. Dat belooft een verhit gesprek te worden. Kees heeft een andere strategie: gewoon zeggen dat hij er een heeft, om verwarring te zaaien. Rian doet het anders: die loog zo hard, dat de mussen naar eigen zeggen dood van het dak vielen. Hoeveel vrijstellingen er zijn verdwenen, dat zullen we niet spoilen. Jeroen lijkt zich in ieder geval nu pas te realiseren dat je niemand kunt vertrouwen.