Wie is de Mol? S24 - Afl. 2: dit gebeurde er + de leukste tweets

De uitleg klinkt vrij simpel, maar het spel zelf is een crime. ANNA, RUSTIG! klinkt het uit Justins mond, nadat er allemaal nummers en cijfers worden genoemd vanaf briefjes die in de regen half zijn verscheurd. Er ging iets mis toen er werd geruild van Anna naar Kees, wordt er geconcludeerd. Is dat ook zo? Wat wel duidelijk wordt, dat is dat niet iedereen de -inderdaad best ingewikkelde- opdracht begreep.

Dat is het blije koppie van een man die weet dat hij in enkele ogenblikken de beste woordspelling gaat maken in zijn carrière #widm #molympischespelen pic.twitter.com/LzTh7LlgmF

Anna wist toevallig als enige hoe de opdracht werkte terwijl het fucking onduidelijk was ok #widm

Op de berg is het een stuk spannender. Daar moeten kandidaten slingeren. En dan ook écht slingeren. Maar ze besluiten stoer om het allemaal te doen. Onder het genot van dat liedje, want de zwembadgroep heeft totaal niet door dat ze juist moeten blijven zitten, want dan is de podcast bij de anderen te horen. Heel X lijkt het wel in de gaten te hebben, maar het is natuurlijk een raar idee, dat je niks moet doen. Zo zegt Kees ook: "Ik denk dat we toch iets moeten doen, hoor." Hij staat op en ja hoor, daar is het weer: Mexiiihiiiicooooooo!

Ondertussen zijn Tooske, Jeroen, Rian en Kees een beetje bij een zwembad aan het hangen en moeten ze iets aan de bar bestellen. Tooske heeft een papier met 'Patience is a virtue', dus ietwat verbouwereerd zitten ze maar te wachten... Is dat wel de goede zet? Gelukkig komt er gauw entertainment aan, namelijk in de vorm van een waarzegster die Rians hand ging lezen en zei dat ze heel lief was. Aha...?

Daniel Verlaan, Ellie Lust en meer ex-deelnemers vertellen allerlei weetjes in een podcast terwijl de deelnemers moeten klimmen, en luisteren dus. Als er ineens het nummer Mexico wordt ingezet, dan zijn de deelnemers in de war.

Er wordt geklommen en wel in het ooie Muneral Del Chico! Helmen voor geschiedenis, natuur, literatuur in verschillende kleuren. Heb je de vraag fout, dan moet de persoon met de witte helm het goed doen. Dit is waar Anna, Jip, Justin, Rosario en Fons mee aan de slag gaan.

Zagen jullie Wilson uit Cast Away ook bij de vier kandidaten? Of vergis ik me? #widm #wieisdemol pic.twitter.com/BnNDOnhwAk

In dit fragment zitten meer molacties dan in de afgelopen 13 seizoenen bij elkaar #widm #wieisdemol pic.twitter.com/gW4Z5TYEPj

Geld verdwenen

De aflevering heet 'Afgelopen?', maar hij had beter 'Verdwenen' kunnen heten. Justin, de penningmeester, komt tot de conclusie dat er geld kwijt is. Verdwenen! Heel vreemd...

In de test zegt Rian dat ze Kees van der Spek niet helemaal kan inschatten. Kees heeft op zijn beurt hetzelfde idee bij Rian. Rick vertelt bij de uitslag van de test dat de eerste test, uit de vorige aflevering, heel intens is, omdat je niet alleen moet weten wat iemand aan heeft, maar ook privézaken.

Helaas, het Mol-avontuur is over voor Jip, die toch wel een publieksfavoriet was. Uiteindelijk zegt ze: "Het is wat het is. Het is schieten met hagel, die test. Ik denk dat ik gewoon verkeerd gegokt heb." Ze had graag langer willen blijven, maar heeft genoten van de berg en dat ze Kees van der Spek heeft zien rennen met een zweetband om.

Maar, krijgt zij ook een topito? Ja hoor, net als afvaller Babs vorige week is het ook Jip die zo'n mysterieuze topito krijgt. "Bewaar het goed, je gaat het nodig hebben in de toekomst", wordt ook haar gezegd. Maar wat het precies betekent, dat blijft een vraagteken. Het totaal aan geld in de pot is in ieder geval 7750 euro.