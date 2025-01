Is Tinder nog wel leuk tussen alle bots?

Tinder kampt met een groot probleem: bots en scammers. Of je nu een man bent of een vrouw, homo of hetero: de kans dat je tijdens je swipe-avonturen een bot tegenkomt is groot. Het is een almaar groeiend probleem en dat ziet Match ook, het bedrijf achter Tinder ook. Is het ondanks de maatregelen nog wel leuk om te Tinderen?

Scams op Tinder

Het is inmiddels vaste prik geworden bij borrels met mijn vrienden: even een scammer op Tinder bezighouden. Immers: hoe langer je de scammer bezighoudt, hoe minder tijd hij of zij heeft om echte slachtoffers te maken. En, eerlijk is eerlijk, het is ook gewoon heel grappig wat voor vreemde gesprekken je zoal hebt. Toch is het natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo lachwekkend. Het is een groeiend probleem dat het niet alleen gevaarlijk maakt om te swipen, maar ook gewoon een stuk minder leuk.

Als ik luister naar alle escapades van mijn vrienden, dan lijkt het erop dat het erg toeneemt. Als je match je niet een cryptoscam probeert in te praten, dan is het wel een bot die je sowieso niet moet willen. Het valt ook op dat er steeds meer Tinderaars zijn die dan twee letters hebben als naam. “Allemaal nep”, stellen mijn vrienden zuchtend. Het is frustrerend, want hoe eenvoudig dat swipen ook is, het kost nu eenmaal wel wat moeite om jezelf open te stellen voor daten en het is zonde als die moed dan wordt verpest door bots en ander internetgespuis.