Hoe is het nu met NFT-initiatief Bored Ape?

2021 en 2022 waren de NFT-jaren. Of het coronavirus een grote rol heeft gespeeld bij het populair worden van deze virtuele bezittingen is onbekend, maar de laatste tijd is het wat stil rondom NFT’s (behalve in de Netflix-film The Lift natuurlijk). Wat is er dan gebeurd met al die NFT-initiatieven? Er zijn er zeker nog veel over, maar een van de meest beroemde laat de laatste tijd weinig van zijn apengezicht zien: hoe is het nu met Bored Ape?

HAPPY MUTANT MONDAY! SO MANY NEW APES JOINING THE CLUB. WELCOME #ApesTogetherStrong pic.twitter.com/RIXyAdEI3Y

Het heet niet voor niets volledig Bored Ape Yacht Club: het is een club voor rijke mensen. Rijk moest je namelijk wel zijn om zo’n NFT te bemachtigen: de duurste Bored Ape ging eruit voor ongeveer 2 miljoen euro en is te herkennen aan zijn regenboogvacht (en zijn nummer natuurlijk, het is Bored Ape YC#2087).

Ze zien er leuk uit, de apen van Bored Ape. Allemaal hadden ze zo hun eigen persoonlijkheid die vaak in wat details getoond werd in de afbeelding. Een Bored Ape-NFT hebben was echter veel meer dan alleen een afbeelding. Het was een soort club waar toe je toegang kreeg. Een club waarin diverse celebrities zaten. Zo zou bijvoorbeeld Eminem er een hebben, maar ook Gwyneth Paltrow, Snoop Dogg, Post Malone en Kevin Hart.

Love my ape Nothing gonna change that Apes Forever Strong @BoredApeYC pic.twitter.com/Ddbff6RiLe

NFT's in het slop

Inmiddels zijn veel eigenaren een stuk minder blij met hun verveelde aap: in juli 2023 werd gemeld dat de floor price van de apen met 88 procent was afgenomen sinds het hoogtepunt in april 2022. Daar zijn meerdere verklaringen voor. De hele NFT-business is op een bepaald moment in elkaar gevallen. Ook was er Blur: een NFT-platform dat begin 2023 een soort handelsmania opende dankzij tokenized beloningen. Je kon de Mutant Apes en de Bored Apes dan farmen, waarbij handelaars boden en handelden in grote volumes met als doel om Blur-tokens te krijgen.

Heel veel mensen zijn hierin meegegaan leden verliezen, waaronder Machi Big Brother die zijn Bored Apes-collectie met een verlies van 4,2 miljoen verkocht. Dan was er ook nog Franklinisbored die 4 miljoen verloor door een Ponzi-scheme en zo waren er meer problemen. Denk ook aan een van de oprichters van Yuga Labs (dat achter BAYC zit), Wylie Aronow die ermee stopte en dan was er nog een Ape-token die inmiddels ook enorm is afgenomen in waarde. En die hacks...