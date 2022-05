​Bored Ape Yacht Club heeft de blockchain gebroken

De nieuwe collectie van NFT’s van de populaire groep Bored Ape Yacht Club is afgelopen weekend online gegaan. Dit was zo populair, dat de blockchain ervan is gebroken. Deze NFT’s koop je met Ethereum en dus sloeg iedereen die crypto zo hevig in dat de blockchain het niet meer aankon.

Bored Ape Yacht Club Zaterdagnacht gebeurde het: de lancering van de nieuwe non-fungible tokens van Bored Ape Yacht Club. Ditmaal was het vooral een voorproefje op het metaverse dat de mensen achter de aapjes, Yuga Labs, aan het bouwen zijn. De NFT’s waren namelijk 100.000 landvergunningen voor dat metaverse, dat Otherside heet. Iedereen wilde het hebben en dat zorgde ervoor dat Ethereum op zijn grondvesten schudde. Hoewel dat heel positief uitpakte voor de mensen achter die Bored Ape Yacht Club, is het minder leuk voor veel mensen die in de problemen kwamen met hun Ethereum-transacties. Sommige mensen hebben duizenden euro’s gestoken in transactiekosten, zonder dat die transacties uiteindelijk konden doorgaan. Urenlang was het niet mogelijk om Ethereum te gebruiken, omdat er zoveel mensen tegelijk mee bezig waren dat de blockchain de workload niet meer aankon.

Blockchain stuk Balen, want het is niet de eerste keer vorige week dat Bored Ape toch wat minder positief in het nieuws kwam. Eerder die week werd er namelijk gehackt en hebben veel mensen bij elkaar miljoenen euro’s verloren. Kortom, de reputatie van de blockchain wordt er niet beter op door alle activiteiten rondom deze populaire NFT. De blockchain zou juist als een trein moeten werken, maar aan de andere kant: ook extreem veel computerkracht heeft natuurlijk alsnog een limiet. De hype rondom Otherside is enorm groot, net zoals de hype heel groot is rond de aapjes van de Bored Ape Yacht Club. Het eerste wat we ervan hebben gezien ziet er ook wel erg goed uit. De mensen van Yuga Labs hebben ook flink wat geld om te investeren, al zal het verkopen van 200.000 stukjes land ook wel helpen. Het voorproefje dat het heeft gegeven ziet er in ieder geval prachtig uit:

Monopoly voor volwassenen Dat land wordt gezien als een goede investering. Zie het ongeveer als Monopoly. Als jij eenmaal een hotel hebt geplaatst op de Kalverstraat, dan wordt het erg duur voor mensen om op jouw vakje terecht te komen. Mensen willen graag land hebben in Otherside, want als er mensen zijn die er bijvoorbeeld een winkel op willen beginnen, dan kun je als huisbaas veel geld binnenharken, precies zoals in de echte wereld gebeurt met mensen die vastgoed bezitten en verhuren. Het gaat overigens voor Bored Ape Yacht Club niet alleen om verkopen: het heeft 100.000 stukjes land van de hand gedaan op zaterdag en doet er de komende maanden nog eens 100.000 bij voor mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Otherside. 55.000 plots werden zaterdag verkocht, want zoals bekend in de NFT-wereld wordt er ook veel weggegeven. 45.000 stukjes land gingen zaterdag dan ook naar mensen die al een Bored Ape of een Mutant Ape bezitten: dit zijn eerdere NFT’s van de Bored Ape Yacht Club.

Bekendste NFT-collectie Nu is die apenclub ook wel de bekendste NFT-collectie die er bestaat. Inmiddels kost het ongeveer 350.000 euro om lid te worden van de club, want dat doe je alleen door een non-fungible token te kopen van zo’n aapje. Je krijgt er dus niet per se alleen een plaatje van een aapje voor en het eigendomsbewijs ervan, je krijgt ook toegang tot een club waarin je soms zelfs rijker kunt worden door alleen maar lid te zijn. Je ziet het nu met NFT’s die worden weggegeven voor Otherside: dat is geen ongebruikelijke manier van werken bij de Bored Ape Yacht Club. Een stukje land in Otherside was overigens niet zo duur als de gemiddelde aap. Je betaalde er ongeveer 5.000 euro voor. Was je niet op tijd en wilde je op OpenSea alsnog een stuk land kopen? Dan ben je een stuk slechter uit: inmiddels kosten ze al rond de 20.000 euro (!).