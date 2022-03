Bored Ape Yacht Club wordt een compleet metaverse

Het is één van de meest populaire non-fungible tokens op onze planeet: Bored Ape Yacht Club. Serena Williams, Steve Aoki, Eminem, Jimmy Fallon, Kevin Hart, Paris Hilton, Gwyneth Paltrow en Snoop Dogg hebben een aapje van deze club. Het is nogal een welvarend initiatief en dat blijkt: de bedenkers ervan hebben 450 miljoen dollar binnengeharkt om een compleet metaverse voor hun primaten te creëren.

Bored Ape Yacht Club Het bedrijf achter Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, wil een complete belevingswereld rondom de apen bouwen. Het heeft in een investeringsronde 450 miljoen dollar opgehaald en wil daarmee een metaverse bouwen, naast games maken, al lijkt het erop dat dit samensmelt. Het metaverse van de Bored Ape Yacht Club heet Otherside en is een MMORPG. Dit is ook wel een massively multiplayer online role playing game: kortom, een spel waarin je een andere rol aanneemt, wat je online speelt en waarbij er dus ook andere mensen in de je gamewereld rondlopen. Heel metaverse-achtig dus. Yuga Labs hoopt met zijn metaverse een Ready Player One-achtig systeem te maken waarbij gamen een belangrijke rol vervuld, maar dat wel geheel gedecentraliseerd is. Hierdoor maken de gebruikers of spelers het metaverse rijker en groter. Maar natuurlijk moet het wel eerst worden opgestart en daarvoor heeft Yuga Labs de hulp ingeschakeld van verschillende gamestudio’s. Welke studio’s dit zijn is echter onbekend.

Cryptovaluta ApeCoin Waarschijnlijk kun je binnen dit metaverse betalen met ApeCoin, een nieuwe cryptovaluta die de Bored Ape Yacht Club vorige week heeft gelanceerd. Het is ook niet alleen open voor mensen die een aapje van de Yacht Club bezitten, het is open voor iedereen. Waarschijnlijk is er daarom ook gekozen voor een naam die niets met de apen te maken heeft, want daarbij geldt inderdaad dat wanneer iemand zo’n aap-NFT aanschaft, hij of zij direct toegang heeft tot de ‘club’. Dat clubgevoel is er straks dus niet met Otherside, al kunnen we ons voorstellen dat er ongetwijfeld een afgesloten gedeelte komt voor alleen Bored Ape Yacht Club-leden. In ieder geval wordt het een heel ander metaverse dan dat wat Meta ontwikkelt. Yuga Labs denkt niet dat andere bedrijven hun metaverse-plannen goed aanpakken en het wil dan ook bewijzen hoe het wel moet. Zo denkt het dat mensen niet zozeer samen in een virtuele ruimte willen rondhangen, maar dat ze iets te doen willen hebben samen.

Metaverse Otherside TheVerge schrijft dat Yuga Labs goede zaken doet. Het bedrijf verdiende vorig jaar 137 miljoen dollar en heeft een winstmarge van 95 procent (!) op hun NFT-merken, waaronder die aapjes. Dat is niet slecht als je bedenkt dat er ongeveer 40.000 gebruikers zijn van hun NFT-collecties. Het is afwachten hoe de verdere ontwikkeling van het Otherside-metaverse loopt en of dit voor de mensen van Yuna Labs net zo lucratief zal zijn als de non-fungible tokens waarmee het zo bekend is geworden.