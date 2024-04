Het ultieme AI-apparaat draait niet om het apparaat

What is Ai Pin? Full video: Where we are now 00:00 Intro with Bethany 00:15 Shipping update 00:54 Ai Pin overview Where we’re going next 5:38 Vision with Imran 6:58 Nutrition 8:04 Why Ai Pin? 8:40 Using Ai Pin on Charge Pad 9:26 Using Ai Pin in Charge Case 9:53 Using Ai Pin to… pic.twitter.com/R0Cvh4b386

De Google Assistent zou een soort ultieme assistent moeten zijn voor je leven. Het idee is dat de Google Assistent als je dat vraagt de lichten uitdoet, je wekker zet, je vertelt wat het weer is en wat er in je agenda staat, naast zelfs telefoontjes plegen naar de kapper om een afspraak te maken of te verzetten. Hoewel een aantal dingen dat zojuist wordt genoemd er wel echt is, horen we maar weinig mensen een gesprek hebben met de Google Assistent, of deze opdrachten geven.

We kunnen wel fantaseren over hoe zo’n apparaat er dan uit zou moeten zien, maar eigenlijk gaat het daar juist niet om. We hebben al een grappig ding als de Rabbit voorbij zien komen, maar ook de fascinerende Ai Pin van Humane. Het lijkt echter niet zozeer om het apparaat te gaan, maar om de AI zelf. En om dat punt te maken, verwijzen we naar de Google Assistent.

AI-apparaat

Sommige mensen doen het wel af en toe, iets vragen aan Google Assistent of hebben bijvoorbeeld een smarthome-routine ingesteld. Echter zijn er weinig mensen die Google Assistent voor alles gebruiken waartoe het in staat is. Niet omdat ze die kennis niet hebben van wat er mogelijk is, maar omdat het simpelweg niet altijd lekker werkt. Soms worden bepaalde Engelstalige mogelijkheden niet in het Nederlands beschikbaar gemaakt, of soms begrijpt Google Assistent je niet: het kan soms een wat hakkelige ervaring zijn.

Dat geldt tot nu toe ook voor AI. Vraag ChatGPT om twee sporten die beginnen met een v en het komt met honkbal en tennis. En vraag ook maar niet hoe je van Utrecht naar Rome rijdt met de auto, want daarmee ga je de Italiaanse stad niet bereiken. Er is inmiddels wel een betere versie van ChatGPT, maar die zit achter een betaalmuur en ook die maakt nog fouten. Nu is dat niet zo erg als je een vraag stelt die je anders zelf wel even kan googelen, maar je wil er bij belangrijkere zaken uiteraard wel vanuit kunnen gaan dat het goedkomt en daarvoor staat veel AI nog net iets te veel in de kinderschoenen.