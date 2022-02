Gratis internet voor lage inkomens in België

Wij kennen XS4ALL, een van de internet providers van het eerste uur waar de afgelopen jaren veel over te doen is en een KPN-merk dat op de weg naar de uitgang is. In België is provider Proximus gestart met ‘Internet for All’, een project waarmee mensen met een laag inkomen, die geen dure abonnementen kunnen betalen, tegen speciale tarieven en met hoge kortingen toch een internet aansluiting kunnen krijgen.

Digitale uitsluiting uitroeien

Dankzij een subsidie van de Belgische overheid is er nu ook een oplossing voor de allerarmsten, of zoals Proximus het noemt, Belgen in kansarmoede. Zij kunnen, als zij aan de voorwaarden voldoen, gebruik maken van een gratis 4G internet abonnement met 40GB data per maand. Naast het abonnement wordt ook een 4G-modem kosteloos verstrekt. Het abonnement loopt maximaal 1 jaar, maar kan daarna ook verlengd worden, mits te klant nog steeds aan de ‘armoede voorwaarden’ voldoet.

Het Internet for All project is met name bedoeld om de digitale uitsluiting uit te bannen. Op dit moment kan bijna een op de tien Belgen zich geen internet abonnement veroorloven. Dankzij de nieuwe, door de overheid gesubsidieerde, oplossing wil Proximus duizenden kansarme Belgen van een internet aansluiting voorzien. In totaal zijn voor dit project 12.000 modems en abonnementen beschikbaar.