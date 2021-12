Einde van XS4All weer een stapje dichterbij

Het einde van XS4All komt pal voor de Kerst weer een stukje dichterbij. KPN heeft gisteren bekend gemaakt dat het vanaf 24 december niet meer mogelijk zal zijn om klant van de KPN-dochter te worden. Nieuwe klanten krijgen dan direct een KPN-abonnement. Dat is technisch en qua voorwaarden weliswaar identiek aan de abonnementen van XS4All, maar dan dus met het KPN merk. Voor bestaande klanten van XS4All verandert er vooralsnog niets. Dat wil zeggen, tot begin 2022, want dan start KPN ook met het overzetten van die abonnementen naar hun eigen systemen.

Jarenlange ‘strijd’

Het verdwijnen van het XS4All-merk werd bijna drie jaar geleden door KPN aangekondigd. Dat leidde tot de nodige onvrede bij bestaande klanten van wat al jaren een van de beste internetproviders was. In de maanden die volgden werd zelfs en heuse actiegroep opgericht voor het behoud van de provider als zelfstandig merk. ‘XS4All moet blijven’ mobiliseerde zoveel klanten en sympathisanten dat KPN aanvankelijk besloot de opheffing van het merk uit te stellen. Van dat uitstel kwam in dit geval uiteindelijk echter geen afstel.

De afgelopen anderhalf jaar is KPN dan ook gestaag doorgegaan met de voorbereidingen die het uiteindelijke verdwijnen van XS4All als zelfstandige provider onder het KPN-merk moeten inluiden. Intussen kon iedereen die dat wilde nog wel een XS4ll abonnement afsluiten. Tot 24 december dus.

De reden dat KPN, al sinds 1998 eigenaar van XS4All, afscheid wil nemen van de merknaam heeft alles te maken met een besluit, in 2019, om álle zogenoemde submerken te integreren in het KPN-merk. Naar aanleiding daarvan ‘verdwenen’ eerder ook al de merken Telfort en Hi.