​Straks geen XS4ALL meer? KPN mag bedrijf opheffen

Er was dit jaar nogal wat te doen rondom KPN en XS4ALL. KPN is al langer voornemens om de dochteronderneming te laten opgaan in het bedrijf, maar felle tegenstand van zowel de klanten als personeel van XS4ALL zelf. Het ging zelfs zover dat de rechter eraan te pas moest komen en die heeft nu gesproken.



XS4ALL

KPN heeft van de Ondernemingskamer binnen het gerechtshof in Amsterdam officieel toestemming gekregen om XS4ALL te laten overgaan in KPN. De ondernemingsraad van de jonge onderneming heeft er alles aan gedaan om het tegen te gaan, maar zelfs de rechter geeft KPN vrij baan. KPN mag XS4ALL integreren, zo luidde het oordeel.

De Ondernemingskamer ging ook met andere verzoeken van de ondernemingsraad niet akkoord. De bedrijven mogen niet fuseren en een onderzoek naar hoe het allemaal is gegaan tussen de twee bedrijven is wat de rechter betreft niet nodig. Niet dat KPN nu rigoureus te werk gaat en klanten XS4ALL direct moeten verlaten: KPN-ceo Joost Farwerck is van plan met het personeel van te bespreken hoe nu verder.

Freedom Internet

De kans is groot dat in 2020 alsnog klanten van XS4ALL overgaan op KPN. Het grote telecommoederbedrijf is van plan om een nieuwe technische dienst op te zetten met de technische expertise van het personeel van de dochteronderneming. Of dat echter gaat gebeuren, dat is de vraag. Er is inmiddels uit de actiegroep XS4ALL Moet Blijven een nieuwe provider ontstaan genaamd Freedom Internet.

Freedom Internet had binnen mum van tijd de benodigde 2,5 miljoen euro bij elkaar gehaald om ook echt te gaan opereren. Geïnteresseerden kunnen nu voor 50 euro ‘founding member’ worden, waarbij ze direct als eerste internet krijgen van Freedom Internet wanneer die dienst eenmaal officieel live is. Bovendien wordt die 50 euro weer verrekend met het abonnementsgeld.

Toch nog KPN

Het idee van Freedom Internet is dat het technisch stevig in zijn schoenen staat en privacy op de eerste plaats heeft staan. Er is echter wel een opvallend feitje aan de nieuwe provider: het gebruikt deels alsnog het kopernetwerk van, jawel, KPN. Ergens in 2020 moet Freedom Internet live zijn.

Hoe het nu verdergaat met XS4ALL en KPN is overigens wel ietwat vaag geworden. Het lijkt erop dat KPN mede door alle tegenstand mogelijk toch overweegt XS4ALL te laten bestaan, mits er akkoord wordt gegaan met een paar voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat XS4ALL’s connectie dezelfde technische basis heeft als die van KPN. Of de twee er door de uitspraak inderdaad op zo’n manier toch nog uitkomen of dat klanten van XS4ALL in 2020 toch nog worden overgeheveld naar KPN, dat is nog onduidelijk.