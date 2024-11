Google Chat wil meer op het populaire Slack lijken

Of Google Meet meer gaat doen om de plek van het populaire Slack in te nemen is nog onbekend. Het biedt wel meer kunstmatige intelligentie-mogelijkheden, zoals AI-samenvattingen met Google Gemini, het AI-platform van Google. Je kunt daarnaast ook spraakopnames maken zoals op WhatsApp en die delen met mensen in de chat. Er zijn dus niet heel veel originele dingen toegevoegd, want de meeste van die zaken is al te vinden in andere chatprogramma’s. Naast Slack kun je dan bijvoorbeeld denken aan MS Teams.

Google Chat is ook wel een beetje de MS Teams van Google. Je kunt er documenten in delen om in samen te werken, mensen taggen om ze op een berichtje te wijzen en dus videomeetings doen, waarbij dat laatste een betere ervaring moet zijn binnenkort. Het maakt het hopelijk wat laagdrempeliger om videomeetings te houden en even snel te overleggen.

Google Chat met Huddles wordt vanaf nu uitgerold.