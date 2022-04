​Handig: Google Meet gooit je uit de vergadering als hij klaar is

Het is altijd een beetje awkward: zit je in een vergadering met tien mensen, wil je net even koffie inschenken als iemand afrondt. Je bent niet bij je laptop in de buurt en als je er eenmaal weer op kijkt dan zie je dat er nog één andere collega inzit. ‘Euh, dag he?’ En afsluiten. Je kunt je erg betrapt voelen op dat moment: het lijkt zo immers net alsof je de meeting aanzet en helemaal niet oplet.

Google Meet

Dit soort ongemakkelijke momenten worden binnenkort voorgoed verleden tijd, want Google presenteert een nieuwe functie voor Google Meet. Wanneer de meeting is afgelopen en jij zit er nog in, vraagt hij aan je of je er nog bent. “Ben je er nog? Je bent hier de enige, dus deze call eindigt in minder dan twee minuten. Wil je in de call blijven?” vervolgens krijg je twee opties: in de call blijven of afsluiten. Vind je deze bemoeienis van Google maar niets, dan kun je de pop-up ook uitschakelen, namelijk via de algemene instellingen van Google Meet. Let wel, deze pop-up komt alleen als je alleen over bent gebleven in de meeting.

De pop-up doet er wel even over om te verschijnen: je krijgt vijf minuten om zelf op te merken dat je maar in je up in het gesprek zit. Ben je zodanig niet aan het opletten dat je die hele pop-up niet ziet, dan zal Google de call na zeven minuten alsnog afsluiten (dus inderdaad twee minuten nadat de pop-up verschijnt). Het maakt daarin niet uit of je bijvoorbeeld op de camera te zien bent of niet. Het doel van Google is om te zorgen dat er niet per ongeluk toch audio of video wordt gedeeld die niet de bedoeling was, omdat je niet door had dat de meeting nog aan was.