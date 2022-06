De stekker gaat uit Google Hangouts

Google stopt met Hangouts. Nadat het de dienst eerder dit jaar al offline haalde voor Workspace-gebruikers, zal het nu ook voor alle andere mensen verdwijnen. De deadline? November 2022.

Google Chat Google heeft in 2017 al een alternatief beschikbaar gemaakt, namelijk Google Chat. Dat is dan ook de dienst waarnaar huidige Hangouters worden verplaatst. Als je de mobiele app gebruikt van Hangouts, dan krijg je binnenkort een pop-up voor je kiezen waarin staat dat je naar Chat moet verhuizen. Die pop-up verschijnt tenminste een maand voor het zover is, om je voldoende tijd te geven om Chat te leren kennen. Chat was in eerste instantie alleen voor zakelijke gebruikers beschikbaar, maar sinds 2021 kunnen ook de gratis gebruikers erop los chatten. Google Chat laat zich het beste vergelijken met Microsoft Teams: je kunt erin chatten, bestanden versturen en groepsgesprekken voeren. Wil je ook nog een videomeeting organiseren, dan is er een connectie met Google Meet om dit op poten te zetten.

Online samenwerken Google schrijft: “De overstap naar Google Chat biedt nieuwe en betere manieren om verbinding te maken en samen te werken. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld Documenten, Presentaties of Spreadsheets bewerken met gezamelijke bewerking, waardoor het gemakkelijker wordt om samen te werken terwijl je ondertussen een chatgesprek hebt.” Er is ook een nieuwe geïntegreerde weergave in Gmail, waardoor Chat makkelijker te gebruiken is naast je inbox. Hierdoor hoef je niet elke keer een apart programma te openen, maar staan de chatgesprekken handig weergegeven naast de lijst met emails. Google hoopt hiermee samenwerkingen beter te maken en te zorgen dat je minder snel een berichtje mist.

Gesprekken kopiëren Je hoeft overigens niet gesprekken te gaan kopiëren, mocht er een dierbare of belangrijke conversatie in je Hangouts staan. Google zegt dat het de gesprekken automatisch verplaatst van Hangouts naar Chat. Je kunt de Hangouts-data nu wel downloaden: iets dat nieuw is en zorgt dat je die essentiële gesprekken ook nog in back-upvorm hebt. Chat gaat overigens ook ietwat veranderen: er komen nieuwe mogeijkheden aan. Zo kun je straks direct bellen met Chat, een soort kanalen aanmaken binnen Spaces (het samenwerkonderdeel van Chat) en meerdere foto’s tegelijk delen. De verwachting is dat de overstap van Hangouts naar Chat geen enorme voeten in aarde heeft. Chat is een overzichtelijk en handig programma, waardoor je alles meer op één plek hebt dan binnen Hangouts.

RIP Hangouts Wel is het jammer dat die naam verloren gaat: Hangouts klinkt toch een stuk leuker dan Chat. Aan de andere kant is dat ook misschien het probleem: zakelijk gezien klinkt Hangouts misschien toch te veel als iets amicaals of clubhuis-achtigs. Hoe het ook zij, daar zijn we straks vanaf wanneer Hangouts eind dit jaar offline gaat.