EU-toezichthouders eisen dat Temu zich aan de regels houdt

Aftelklokken verboden

Flink wat aanpassingen dus, als het inderdaad klopt wat de EU stelt. De aftelklokken kennen we wel, maar zitten die ook nu nog steeds in de app? Sommige zaken zijn er mogelijk al uitgehaald. In iedereen heeft Temu een maand om de EU van repliek te dienen en doet het dat niet, of niet genoeg, dan hebben toezichthouders per land vrij spel om dit verder op te volgen (en eventueel sancties op te leggen).

Waarom juist Temu hierop wordt aangesproken is vooral door zijn grootte. Het is een Very large Online Platform (VLOP) en daarom is bijvoorbeeld vanuit de Digital Services Act van de EU ook al het een en ander in gang gezet om Temu te controleren. Het zou onder andere aanbevelingssystemen en spelletjes gebruiken om mensen te verleiden en belonen om aankopen te doen in de app of er aanwezig te zijn. De EU is daarop tegen, zeker in het kader van jongeren. Ook zouden er illegale en onveilige producten worden verkocht. Temu moet dus nog flink zijn best doen om in een goed daglicht te komen bij de EU.