Temu wordt nu zelfs bestempeld als gevaarlijke malware

Temu blijft een veiligheidsrisico en veel mensen weten dat ook wel. Toch blijven ze er bestellen, zeker zolang de prijzen laag blijven en de producten op de mat blijven vallen. Het idee dat de Chinese overheid of iemand anders mogelijk spioneert, dat verdwijnt vaak naar de achtergrond, zoals we dat ook zien bij AliExpress en Shein. Een nieuwe rechtszaak tegen Temu stelt echter dat dit Chinese platform er aantoonbaar ver in gaat: het zou zelfs je tekstberichten op je telefoon meelezen.

Action on steroids

Temu is een soort Action on steroids. Haarelastieken, stiften om je autolak te fiksen, een t-shirt van je favoriete artiest of iets willekeurigs als een discobol-scooterhelm: soms lijkt Temu wel een AI-chatbot. Wat je ook maar invoert, het komt ermee op de proppen. Het verschil is alleen dat het niet bij een afbeelding blijft: Temu heeft deze producten ook daadwerkelijk in het assortiment en dat kan met een razend tempo vanuit China naar Europa worden gestuurd.

Als er over Temu wordt gesproken of geschreven, dan is dit vaak in het kader van de veiligheid. We zijn mede door de afkomst van het bedrijf niet zeker of we veilig zijn. Ook als je niet diep in de techwereld zit, dan weet je waarschijnlijk dat die vraagtekens vaak bij platforms als Temu en Shein worden gezet. Bij Temu, dat plotseling populair is en er vrij bijzondere manieren op nahoudt om mensen ‘verslaafd’ te maken aan hun app, is dat op dit moment soms wat extreem.

Tim Griffin

Procureur-generaal Tim Griffin in Arkansas heeft een rechtszaak tegen Temu aangespannen waarin hij naar Temu refereert als malware. Geen webwinkel, maar malware. Hij noemt het ‘gevaarlijke malware’ die in het geheim een heleboel gebruikersdata gebruikt om geld mee te verdienen, zonder dat de mensen met een Temu-account hier ook maar enige notie van hebben. “Temu krijgt opzettelijk onbeperkte toegang tot het besturingssysteem van de telefoon van een gebruiker, waaronder de camera, specifieke locatie, contactpersonen, sms-berichten, documenten en andere toepassingen.”

Temu is volgens Griffin ontworpen om deze uitgebreide toegang onopgemerkt te laten. Zelfs gebruikers die wat meer tech savvy zijn zouden dit niet in de gaten hebben. Temu zou onder andere de privacy-instellingen kunnen overschrijven. Dat zijn geen kleine aantijgingen, maar Griffin denkt dat hij een zaak heeft. Zeker nu we steeds meer op onze smartphone doen, zoals bankzaken, maar bijvoorbeeld ook digitale paspoorten gebruiken, is het belangrijk om ons bewuster te zijn van wie er allemaal bij die data kan. Temu kan misschien wel bij alle data op je telefoon, dus ook foto’s en video’s, die misschien niet voor een ieders ogen bestemd zijn.

🧼 Say goodbye to dirty cups with our dual-purpose scrubber! Effortlessly clean and shine your glassware. 🌟🥛🔍 Click the link https://t.co/M4aC8UId3D or search code dmw4927 on Temu for this amazing product. #Temu #TemuFinds pic.twitter.com/84yN2Dx4HC — Temu (@shoptemu) June 28, 2024

Temu als malware

Temu zou geld verdienen met het verkopen van die data: het zou direct winst maken van jouw data zonder dat je hierover brent ingelicht, stelt Griffin. Bovendien valt Temu onder PDD Holdings, een bedrijf dat data moet delen met de Chinese overheid. Spyware, malware, een bedreiging van de privacy en zelfs nationale belangen van de Verenigde Staten: Temu komt niet goed uit de verf in deze rechtszaak. Ook zou het bedrijf zijn app vol met lokkertjes zetten waardoor mensen worden verleid toestemming te geven met iets dat hun data op het spel zet. En daarbij komt ook nog dat de producten vaak lage kwaliteit zijn, stelt Griffin.

Temu zegt zelf verrast te zijn door deze rechtszaak en is van plan om zich met hand en tand te verdedigen. PDD Holdings is in 2015 opgericht door een ex-Google-medewerker genaamd Colin Huang, die na de oprichting van Temu besloot niet alleen in China te blijven, maar juist zijn belangrijkste directiekantoor in Ierland te laten neerstrijken. Echter zou het gros van de functies nog steeds in China plaatsvinden. In ieder geval stelt Temu dat de informatie van Griffin incorrect is en dat het teleurgesteld is dat er niet meer naar feiten is gezocht op een onafhankelijke manier.

The popular shopping app TEMU is being sued for being “functionally malware and spyware.” https://t.co/xeu661jsQ8 — Malwarebytes (@Malwarebytes) June 28, 2024

Verkeerd begrepen

“We begrijpen dat sommigen ons als nieuw bedrijf met een innovatief ketenmodel op het eerste gezicht verkeerd zullen begrijpen en ons niet zullen verwelkomen”, aldus de woordvoerder van Temu tegen ArsTechnica. “We zijn toegewijd aan de lange termijn en geloven dat nauwkeurig onderzoek uiteindelijk onze ontwikkeling ten goede zal komen. We zijn ervan overtuigd dat onze acties en bijdragen aan de gemeenschap na verloop van tijd voor zichzelf zullen spreken.”

Of Temu malware is, rommel of iets anders dat het naar het hoofd geslingerd kreeg, dat mag een rechter gaan bepalen. Wanneer precies is nog onbekend.