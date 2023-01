Ethereum-bedenker doet zijn voorspellingen voor 2023

Rollups behalen dit jaar een nieuwe mijlpaal. Dat is de verwachting van Ethereum-bedenker Vitalik Buterin. Niet geheel verrassend, want dit staat ook in de roadmap van Ethereum. Rollup betekent dat een transactie als het ware een soort van gezipt wordt. Eenmaal aangeboden op de Ethereum-blockchain vouwt hij helemaal uit.

Ethereum in 2023

Daarnaast verwacht Vitalik dat dit jaar Ethereum Improvement Protocol EIP 4884 wordt uitgerold. Het was er afgehaald in afwachting van Shanghai, een upgradepakket dat in maart wordt verwacht. Er werd gehoopt dat 4884 zou lanceren in maart met Shanghai, maar dat wordt waarschijnlijk later. Het protocol zou ‘proto-danksharding’ toevoegen, wat de laag 2-rollupmogelijkheden aanzienlijk zou verbeteren. Er komt een grote Sharding-upgrade en daar zou dit goed bij van pas komen. Hij legt dat verder uit in zijn tweet, volledig met visuele ondersteuning.

Buterin denkt bij het ontwikkelen van nieuwe functies er in trainingsweken. Eén zijwieltje mag nu van de rollups af, waardoor het eerste deel van de training erop zit. Alle transacties kunnen hierdoor op de chain zijn en mogelijkheden geven om hun eigendom eraf te halen zonder dat de operator daarbij nodig is. Nu is het tijd om te kijken of een transactieverificatie kan worden toegevoegd om te checken of het niet fraudegevoelig is en hoe de transacties worden geaccepteerd of afgewezen. Daarnaast moet er een beveiligingssysteem worden opgezet om het proces te overzien.