​Er worden weer meer Crypto apps gedownload na 'lastig' 2022

Crypto apps werden in januari bijna 70% vaker gedownload dan in december 2022. Het is voor het eerst sinds april vorig jaar dat crypto apps zo’n grote stijging in populariteit laten zien. In de loop van vorig jaar halveerde het aantal downloads van crypto apps in Nederland nog.

Dit blijkt uit onderzoek van crypto bedrijf BLOX en is gebaseerd op cijfers van data tool AppTweak. Die laten zien dat ruim 80.000 mensen een crypto app installeerden in januari, tegen 55.000 in december. Hoewel het er in februari wat minder waren dan in januari, is de trendbreuk duidelijk. Er is weer ruimte voor groei na een halvering vorig jaar: in de eerste helft van 2022 installeerden zo’n 840.000 Nederlanders een app, tegen 444.000 in de tweede helft van het jaar.

De hernieuwde populariteit sluit aan op de wereldwijde groei van het aantal mensen dat crypto bezit. Dat steeg zelfs in het lastige jaar 2022 van 306 miljoen naar 425 miljoen mensen.

Economie

Het aantal app downloads zegt iets over het huidige sentiment en hoe beleggers reageren op het nieuws. De stijging in januari lijkt een duidelijk gevolg van de opleving van de koersen. Omgekeerd is de daling in 2022 te verklaren door de combinatie van de verslechterde economie, dalende koersen en opschudding in de crypto branche. “Net als afgelopen maand, zagen we bijvoorbeeld vorig jaar een piek in april, toen de Bitcoin koers ook flink omhoog ging”, aldus crypto-pionier en oprichter Davy Stevens van BLOX.

Het omgekeerde is ook waar: in mei, juni en juli kelderde het aantal downloads, om na een paar maanden stabiliteit in december opnieuw te zakken. “Half mei crashte de cryptomunt Luna onverwacht. Daar reageerde onder andere de Bitcoin koers op en dat zien we ook terug in het aantal downloads. Zo lijkt de val van cryptobeurs FTX in november een rol te spelen in de daling in december.”