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nion

Een schandaal bij de Nikon-wedstrijd voor microscopische beelden

OnlinedoorLaura Jenny
We schreven laatst over de indrukwekkende, heel ver ingezoomde beelden die meedoen aan de Nikon-wedstrijd voor microcopische videografie. Nu blijkt echter dat de winnaar is gediskwalificeerd, omdat er AI is gebruikt.

Generatieve AI in een fotowedstrijd

In de Small World in Motion-wedstrijd was de video van Dr. Ning Xu dat van een haar-achtige structuur. Het werd omschreven als "minuscule, haarachtige structuren genaamd trilharen die bewegen in de luchtweg van een kind met de ademhalingsaandoening PCD." Online was commotie ontstaan over de foto, omdat men twijfelde aan de echtheid. Nikon stelde een onderzoek in en wat bleek? Er is inderdaad generatieve AI aan te pas gekomen.
In een post op LinkedIn legt de kandidaat uit dat "een methode op basis van een ongecontroleerd neuraal netwerk werd gebruikt voor AI-ondersteunde nabewerking, om kenmerken in de gereconstrueerde grijswaardenbeelden van de optische superresolutie-beeldvorming te onderscheiden en te visualiseren.” Een beetje wat NASA doet met de foto's van de James Webb: kleuren geven dus. Maar dan deed AI het, en dat is valsspelen. De beelden zijn dan ook van de Nikon-website verdwenen.

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