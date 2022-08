​Deze producten kun je beter niet dropshippen

Dropshipping biedt veel voordelen: je kunt een webshop runnen zonder een magazijn vol met voorraad, je kunt samenwerken met diverse professionele leveranciers én je houdt tijd over voor het uitwerken van een effectieve marketingstrategie. Maar, toch is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Bedenk je bijvoorbeeld vooraf dat niet alle producten geschikt zijn om te dropshippen. In deze blog vertellen we je meer over wet- en regelgevingen omtrent dropshipping en welke producten je beter niet kunt toevoegen aan jouw webwinkel.



Fake it till you make it: niet voor dropshipping

Als dropshipper heb je minder zicht op de producten die je verkoopt. Je bent afhankelijk van de leveranciers waar je mee samenwerkt. Als je een leverancier treft die het niet zo nauw neemt met de intellectuele eigendomsrechten van anderen, loop je het risico dat jij (onbewust) namaakproducten verkoopt. Hiermee maak je inbreuk op de ie-rechten, oftewel eigendomsrechten, van derden. En dat is verboden. De boetes of schadevergoedingen die hierbij horen, vallen zeker niet mee. Ben dus alert op de producten die je in je webshop verkoopt en wees kritisch op de leveranciers waar je mee samenwerkt.

Voorkomen is beter dan genezen, en daarom is het essentieel dat je samenwerkt met professionele leveranciers. Gelukkig kan Droppery hierbij ondersteunen. Zij zijn gespecialiseerd in het vinden en verbinden van de juiste klanten voor leveranciers en merken. Droppery werkt enkel samen met betrouwbare leveranciers en merken in Europa. Een aanrader dus!

Veiligheid staat voorop

Je webshop uitbreiden met producten is altijd een goed idee, mits deze producten voldoen aan de regels van de EU. Deze regels beschermen consumenten en verplichten Europese producenten en importeurs informatie te verstrekken over veiligheids- en gezondheidsrisico’s van producten. Check deze regels dus goed voordat je een product toevoegt aan je webshop!

Naast de eisen voor algemene productveiligheid gelden voor bepaalde groepen Europese richtlijnen met specifieke producteisen. Dit geldt onder anderen voor elektronica, kleding en textielproducten, cosmetica en geneesmiddelen. Ook voor voedingsmiddelen en chemische producten zijn specifieke product eisen geformuleerd. Producten uit deze productgroep zijn daardoor al wat lastiger om te dropshippen vanwege mogelijke garantie en aansprakelijkheid. Wil je toch graag een product uit deze categorie toevoegen aan je webshop? Kies dan voor een samenwerking met Europese groothandels of leveranciers en probeer de producten altijd eerst zelf even uit.

Vermijd voeding en cosmetica

Die ene shake die helpt bij het afvallen, of dat tubetje crème dat echt iedere rimpel tegengaat: voeding- en cosmetica producten zijn leuk, maar tenzij je er echt veel ervaring mee hebt, is het niet aan te raden om deze producten te dropshippen. Door producten in deze categorieën toe te voegen aan je webshop, loop je namelijk het risico dat je voorlichting over het product onvoldoende is en dat je klanten irritaties of allergische reacties krijgen na het gebruik ervan. Als webshop eigenaar ben je hier aansprakelijk voor, en dat wil je natuurlijk niet op je geweten hebben!

Liever ook geen kleding

Naast voeding en cosmetica, is kleding ook minder geschikt om te dropshippen. Dit komt allereerst door strenge regelgevingen rondom etikettering. Textielproducten moeten duurzaam, leesbaar, zichtbaar en toegankelijk worden geëtiketteerd. Dit moet tevens gebeuren in de officiële taal van het land waarin het wordt verkocht. De fabrikant is in principe verantwoordelijk voor het aanbrengen van het juist etiket op het product, maar wanneer het product van buiten de EU wordt geïmporteerd, draagt de importeur hiervoor verantwoordelijkheid. Jij dus!

Ook krijg je als dropshipper bij kleding veel te maken met retouren. Deze retouren maken het ontzettend lastig om magazijnruimte- en werkzaamheden te beperken. En dat is nu net het voordeel van dropshippen. Wil je toch kleding toevoegen aan je webshop met behulp van dropshipping? Kies dan voor veilige kledingstukken, zoals items met bedrukkingen. Ook kinderkleding of kinderproducten zijn geschikt om te dropshippen. Deze komen veel minder snel retour en je hebt direct een uniek assortiment in je webshop!

Alternatieven die wél geschikt zijn voor dropshipping

Mocht je na het lezen van dit blog toch afzien van je keuze om voeding, cosmetica of kleding toe te voegen aan je webshop? Dan hebben wij voor jou een geschikt alternatief: kijk eens naar het Home & Living segment. Producten in deze categorie, en van hoogwaardige leveranciers als HSM International, I-Catchers en Dami Living, verkopen erg goed. Bovendien voldoen de producten in deze categorie aan de eisen van goede dropshipping producten. Win-win!

Wil je liever een totaal andere richting op met jouw webshop? Dan is het belangrijk om je goed te verdiepen in producten die geschikt zijn om te dropshippen. Lees vooral eens ons blog waarin we tips geven over waar je op moet letten bij het uitbreiden van je webshop met dropshipping-producten. Zo kom je er vanzelf achter wat goede dropshipping producten zijn.