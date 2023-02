​Derde partijen zijn erger dan pop-ups

Vroeger klaagden mensen steen en been over de vele pop-ups op websites. Daar kwamen adblockers voor, al zullen mensen die die niet gebruiken waarschijnlijk wel gewend zijn aan de pop-ups (en is de hoeveelheid in al die jaren wel afgenomen). Wat vervolgens websites plaagde, dat waren de video's die gewoon alvast op vol volume begonnen te spelen. Ontzettend irritant, zeker als je ook nog eens een niet al te geweldig data-abonnement hebt. Daar gaan je mb's. Er is nu echter nieuwe ellende opgestaan en dat is de derde partij, hoewel die wel op een iets andere manier komt 'spoken'.

Je ziet het op Marktplaats, Bol en Booking: overal word je doodgegooid met derde partijen/externe verkopers. Wil je op Marktplaats een leuke tweedehands pruik op de kop tikken voor carnaval, dan moet je je eerst een weg banen door allerlei winkels die maar advertentie na advertentie mogen aanmaken. Vaak zie je dezelfde adverteerder wel tien keer terugkomen, en tien keer is het niet wat je zoekt. Je bent immers niet op Marktplaats om nieuwe dingen te kopen: je wil ze tweedehands. Dat is namelijk de duurzame en vaak goedkope oplossing. Daar is Marktplaats toch Marktplaats voor?

Een groot gedeelte ervan kwam van dezelfde verkopende partij. Iets wat je niet hebt als je direct bij Bol.com besteld. Dat die verkopers ook nog eens hun eigen prijzen mogen bepalen, maakt het nog vervelender, want je betaalt voor bijvoorbeeld sommige LEGO-sets de meest idiote prijzen. Of toen alles rondom corona net startte en de Nintendo Switch-controllers niet om aan te slepen waren, schoot de prijs ervan via losse verkopers ineens flink omhoog. Daarnaast heb je bij een externe verkoper vaak minder keuze over hoe je iets kunt laten afleveren en dat is jammer, want hierdoor kun je niet voor een duurzame optie kiezen zoals afleveren op een afleverpunt.

Eenzelfde vlieger gaat op voor Bol.com. je weet bij een verkoper die Bol.com gebruikt nooit helemaal waar je aan toe bent voor wat betreft de levertijd van je artikel. En als er geschillen ontstaan, dan kan het zijn dat je het met die verkoper moet oplossen en Bol.com toch wat minder de middle man is. In veel gevallen neemt Bol.com wel zijn verantwoordelijkheid, maar het is en blijft vervelend om steeds tegen verkopers aan te lopen. Zo kochten we een keer tien potjes nagellak die alle tien in aparte verpakkingen werden opgestuurd.

AirBnBooking.com

Booking heeft het probleem dat het ooit bedacht dat het niet oke was met het succes van Airbnb en dat het daaruit graag een slaatje wilde slaan. Het gevolg? Je moet op Booking.com niet alleen de hostels omzeilen, maar ook de mensen die hun tuinhuis aanbieden als slaapplaats. Waar je bij de hostels nog kunt kiezen voor alleen privé-accommodaties, blijkt het in de praktijk toch wat minder makkelijk en voor de hand liggend om te filteren op allerlei accomodaties behalve 'verhuurders'-accomodaties. Alleen als je 'hotels' aanvinkt dan zal je alleen niet-privé accomodaties tegenkomen. Als het goed is..

Je kunt vaak niet selecteren bij Bol, Booking of Marktplaats dat je die derde partijen niet wil zien in de zoekresultaten. Je komt er dus niet vanaf. De oplossing? Of je een slag in de rondte blijven zoeken, of wat vaker voor een alternatief kiezen. Denk aan lekker naar Vinted gaan voor je tweedehandsjes of naar de lokale kringloop. Hotels vind je bijvoorbeeld op Trivago of Weekendjeweg en voor al die dingen van Bol is waarschijnlijk ook wel een webshop te vinden die het zelf onder controle houdt. Je bent er niet alleen duurzamer mee uit, maar waarschijnlijk ook goedkoper.



Dat hoeft natuurlijk zeker niet altijd, maar als je die derde partijen en externe verkopers echt zat bent, dan is dat in veel gevallen toch wel de oplossing. Al hopen we natuurlijk dat deze websites met een filtertje komen voor iedereen die op zoek is naar de 'authentieke' beleving. Een soort pop-upblocker, maar dan beter dus.