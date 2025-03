De invloed van kunstmatige intelligentie op dating apps wordt groter

We zien dat op social media steeds meer kunstmatige intelligentie zijn intrede doet. Dat sijpelt nu echter ook door naar andere online apps, zoals dating apps. Match Group bijvoorbeeld, dat onder andere Tinder uitbaat, staat op het punt om een AI-bot te introduceren in Tinder.

AI op dating apps

Waar we in veel gevallen moeten zoeken wat direct de toegevoegde waarde van een AI-bot is, zien we dat bij dating-apps juist meteen voor ons. Immers wil je dan toch weten wat leuk is om te zeggen om het gesprek te openen, of wat een leuk idee is voor een date. Of simpelweg wie het hoofdpersonage is uit Severence, om te kunnen ‘bonden’ over series. Tegelijkertijd schreven we anderhalf jaar geleden ook dat als er iets een rare relatie kan hebben, het dating-apps en AI wel zijn.

Waarom? Destijds liet de ceo van Bumble weten dat ze ervan overtuigd was dat als je AI gebruikt, je ook meer dates krijgt. Ze zag het een beetje voor zich zoals wij het nu ook schetsen: een beetje hulp met die openingszin en wat gespreksstof. Op zich, en natuurlijk met de gebruiker als curator, is het zo gek nog niet. Alleen kom je wel in gevaar wanneer je straks eigenlijk alleen nog maar twee AI’s over hebt die met elkaar flirten, terwijl de mens er eigenlijk maar een beetje langs de zijlijn bijstaat.