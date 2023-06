De do’s en don’ts van ChatGPT in de auto

We schreven gisteren al dat Mercedes-Benz het eerste automerk is dat ChatGPT aan zijn bolides toevoegt. Het wordt namelijk deel van de spraakassistent binnen het infotainmentsysteem. Dat roept wel wat vragen op: wat moet nou wel en kunnen met die AI?

Do: reserveren bij een restaurant

Je kunt straks met ChatGPT bijvoorbeeld een tafel in een restaurant of kaartje voor de bioscoop boeken. Dat is tenminste wat wordt voorgesteld. Het doet ons denken aan Google dat ook wilde dat je voortaan de Google Assistent zou gebruiken om een kappersafspraak te boeken, wat in ieder geval in Nederland niet echt een vlucht heeft genomen.

Don't: te nieuwe dingen vragen

Hoewel ChatGPT niet wordt ingezet, maar GPT-4 dat iets nieuwer is, moet je wel opletten met het vragen van te nieuwe dingen. Soms is AI getraind op een bepaalde periode en dan worden nieuwe dingen nog niet meegenomen. Echter is ChatGPT er niet bepaald eerlijk over als hij ook maar wat doet omdat hij het niet weet. Hij komt met een heel overtuigend antwoord dat vol feitelijke onjuistheden komt. En dat heeft GPT-4 wel minder, omdat het nieuwere informatie bevat, maar het is bepaald nog niet foolproof.