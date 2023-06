Mercedes test ChatGPT in haar auto’s

ChatGPT en generatieve AI zijn hot. Net zoals bij de start van het publieke wereldwijde web, en in recentere tijden de metaverse, willen (grote) bedrijven en fabrikanten niet het risico lopen dat ze de boot missen. En dus duiken ze, vaak zonder nog exact te weten waarom precies, er maar vol in. Neem Mercedes. De Amerikaanse tak van de Duitse autofabrikant heeft bedacht dat ze iets met de ChatGPT-hype moeten doen. En dus wordt momenteel getest met de integratie van de generatieve AI-chatbot in Mercedes’ MBUX infotainmentsysteem. In de VS zijn dat intussen al meer dan 900.000 Mercedessen.

Waarom ChatGPT in een auto?

De vraag is echter wat Mercedes hiermee van plan is. Je kunt, net zoals in veel andere auto’s, het infotainmentsysteem al (deels) met spraakcommando’s bedienen. Dat is handig, want daardoor kun je niet alleen je ogen op de weg houden, maar ook je handen aan het stuur wanneer je bijvoorbeeld de navigatie in moet stellen of een andere radiozender kiest. Amerikaanse Mercedes rijders die aan de ChatGPT beta willen deelnemen moeten dat ook middels een spraakcommando ‘Ik wil deelnemen aan het beta programma’ in de auto kenbaar maken.

Mercedes wil haar klanten via generatieve AI, zoals ChatGPT, naar eigen zeggen een ‘conversatie’ ervaring met hun auto bieden. Uhm, nu is het natuurlijk wel al bekend dat veel autorijders hun bolide een naam geven en er (vaak) tegen praten, maar om daar nu een feature van te maken. Ik bedoel, de meeste mannen (en ook vrouwen hoor) die tegen hun auto praten, willen dat liever niet in het openbaar doen.

Om nog maar te zwijgen over het feit dat je auto straks dus nog antwoord gaat geven ook. Leuk als je ‘haar’ een complimentje hebt gegeven, na een lange, goed verlopen, reis bijvoorbeeld. Maar wat – en dat gebeurt ook wel eens – als je je stem verheft (om niet te zeggen scheldt) tegen je bolide? Scheld ze dan terug? Dient ze een klacht in bij de ANWB over ongepast gedrag? Allemaal onzin, natuurlijk, maar als het aan Mercedes ligt, kun je straks misschien wel over koetjes en kalfjes, het weer en vanalles en nogwat met je auto kletsen.