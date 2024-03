ChatGPT Read Aloud: je favoriete chatbot leert praten en antwoorden in 32 talen

Het is zover, ChatGPT begint te praten en dat opent een hele nieuwe generatie van mogelijkheden. OpenAI's nieuwe Read Aloud-functie voor ChatGPT biedt je als gebruiker de mogelijkheid om antwoorden hardop te laten voorlezen in een van de vijf beschikbare stemopties. En dat is meer dan handig, vooral als je onderweg bent.

ChatGPT en Read Aloud

Read Aloud kan antwoorden in maar liefst 37 verschillende talen. De functie herkent automatisch de taal van de tekst die wordt voorgelezen en is compatibel met zowel GPT-4 als GPT-3.5. Het is wederom een stapje vooruit en laat zien wat de impact kan zijn van OpenAI, waarbij vanaf nu de mogelijkheid om te lezen en te reageren via verschillende media wordt benut.

De lancering vorig jaar september van de spraakfunctie door ChatGPT, maakte het al aanzienlijk eenvoudiger om de chatbot direct vragen te stellen zonder te typen. Met deze nieuwe Read Aloud-functie kunnen gebruikers ook geschreven antwoorden laten voorlezen en is er de mogelijkheid om ChatGPT permanent verbale reacties te laten geven op prompts.

Op de tekst klikken en vasthouden, ChatGPT doet de rest

Op mobiele apps is het eenvoudig om de Read Aloud-speler te openen door op de tekst te tikken en vast te houden. Hierna kun je uitspraak laten afspelen, pauzeren of terugspoelen naar wens. Op de webversie wordt een luidsprekerpictogram onder de tekst weergegeven voor dezelfde toegang tot de nieuwe functie. En dan te bedenken dat dit allemaal nog steeds in de beginfase van AI.

Het is in ieder geval een belangrijke stap om ChatGPT-ervaring toegankelijker en veelzijdiger te maken voor gebruikers. Daarnaast zijn we op voorhand al benieuwd wel automerk deze functie zo snel mogelijk gaat oppakken, omdat kunstmatige intelligentie inmiddels ook in de cockpit is aangekomen.

Hoe gebruik je de Read Aloud functie:

1.Open ChatGPT in je browser of op je smartphone

2.Voer een tekstprompt in de jouw gewenste taal

3.Wacht rustig af tot ChatGPT reageert op de ingevoerde tekstprompt

4.Tik en houd het antwoord van ChatGPT vast en klik daarna op de optie ‘Voorlezen’.

Read Aloud is nu beschikbaar op zowel de webversie als de iOS- en Android-apps van ChatGPT.