ChatGPT heeft nu een kerstmannenmodus om mee te praten

12 Days of Shipmas

Heel soepeltjes lopen de gesprekken met de kerstman zo in het Nederlands nog niet, maar het blijft leuk om even een interactie aan te gaan met de chatbot. Het is altijd weer de vraag waar hij dan weer mee komt. Deze kerstman specifiek blijft niet voor altijd, hij gaat eind december/begin januari weer terug. Terug naar de Noordpool, zoals ChatGPT het zelf stelt.

Verder zijn de 12 dagen kerst van OpenAI nog steeds gaande, met onder andere de onthulling van AI-videotool Sora en het luxere abonnement op ChatGPT, dat 200 dollar per maand kost. Verder verwachten we nog meer grote Shipmas-aankondigingen: het is nu namelijk dag 6, dus er komen zeker nog wel wat mooie aankondigingen aan.

Sora

In ieder geval kun je ChatGPT nu op veel meer Apple-producten vinden en werd er vandaag bovendien aangekondigd dat ChatGPT nu ook real-time video- en schermdeling kan binnen de spraakfunctie. Dat klinkt vaag, maar het betekent dat ChatGPT via een video direct kan meekijken in de rechte wereld en dat je hier vervolgens over in gesprek kunt gaan. En er komt dus meer aan, al hadden wij eigenlijk alleen Sora verwacht, dus wat er volgende week nog bijkomt is een grote verrassing. Of zou de ChatGPT-Santa er al iets over kunnen loslaten?