Boekenweek is begonnen: de voordelen en nadelen van ebooks

Het is woensdag 12 maart en dat betekent dat Boekenweek 2025 is begonnen. Het is de 90ste editie en hoewel het een week is die wordt geassocieerd met fysieke boekenwinkels, zijn boeken allang niet meer alleen blokken geprint papier. Er zijn luisterboeken en ebooks. Van luisterboeken hebben we je al eens verteld wat de pro’s en cons zijn. Vandaag duiken we daarom in de voordelen en nadelen van ebooks.

Boekenweek 2025

Voordat we dat doen, eerst een kleine tip: als je tussen 12 maart en 23 maart een boek of boeken koopt ter waarde van 15 euro, dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Dit jaar is het De Krater van Gerwin van der Werf, wat draait om Eden, die met haar twee broers op weg is naar een meteorietkrater in Duitsland. Haar jongste broer is depressief en kan wel een uitstapje gebruiken. Oudere broer Johnny heeft een rijbewijs en weet de weg. Dat heeft Eden goed bekeken, toch? In De Krater kom je het te weten. Het boek is gekozen door een jury uit maar liefst 149 manuscripten. Het thema van deze boekenweek is Je Moerstaal: de taal waarin je spreekt, juicht, liefhebt, vloekt en waarschijnlijk ook denkt.

Voordelen en nadelen ebooks

Boeken zijn er dus niet meer alleen op papier, we luisteren volop naar boeken met apps als Storytel en we kopen e-readers op ebooks te lezen (of we doen dat gewoon op onze smartphone of tablet). Wat zijn nou de grootste voordelen en nadelen van ebooks?