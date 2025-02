Bitcoin keldert door onrust in de cryptomarkt

Daar werd door de ene crypto-fan positieve op gereageerd dan door de andere. Sommigen vinden dat het dan alsnog een overheidsding wordt terwijl ze juist dat decentrale prettig vinden: minder macht en hiërarchie. Anderen zien dat positiever in: die denken juist dat wanneer de overheid er achter gaat staan, Bitcoin misschien een beetje uit de schaduwen stapt. Echter, Trump heeft nog geen nieuwe regels of plannen voor Bitcoin en andere crypto gepresenteerd sinds hij president is, dus dat helpt momenteel niet. Tegelijkertijd is hij nu zo’n anderhalve maand president en kunnen we wel zeggen dat hij duidelijk andere problemen aan zijn hoofd heeft.

Domino door andere crypto

Voor nu heeft hij dus geen al te positieve uitwerking op Bitcoin, voor wie Bitcoin bezit. En dat dominoot door naar andere crypto, zoals Ether, Solana en Ripple, die ook grote stappen achteruit zetten. Staat ons weer een cryptowinter te wachten? Vaak is dat pas te zeggen als het al even gaande is. In ieder geval is de vraag stellen al een teken dat er iets moet veranderen. Maar als we die verandering vanuit Trump moeten krijgen, dan komen investeerders in crypto waarschijnlijk van een koude kermis thuis. Tegen de tijd dat Trump hiermee aan de slag gaat, zijn we waarschijnlijk maanden verder.

Of je je crypto nog even houdt of verkoopt, dat is altijd aan jou. Voorspellingen zeggen soms het een, maar zoals we vorig weekend hebben gezien kan zomaar het compleet tegenovergestelde gebeuren. Het blijft een spannende markt, maar als je het goed aanpakt, kan het leuk uitpakken.