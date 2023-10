​Audioboeken op Spotify: 5 x waarom we houden van audioboeken

Spotify Premium-gebruikers in Engelstalige landen zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben geluk: zij hebben als eerste ‘gratis’ toegang tot de audioboeken van Spotify: 15 uur per maand om precies te zijn. Het bedrijf lijkt niet meteen de nieuwe Storytel te willen worden, maar stapt wel serieuzer in de wereld van audioboeken, nadat het eerst podcasts al groot wist te maken naast zijn gigantische muziekbieb. Helaas is Nederland nog niet aan de beurt, ondanks dat we toch een vrij Engels georiënteerd land zijn. Hopelijk wordt dat snel aangepast, want menig Nederlander verslindt audioboeken. Ze hebben namelijk veel voordelen.

Today is a big, big day for @Spotify . And for book lovers everywhere. Audiobooks are coming to Spotify Premium! pic.twitter.com/8tXscYebl5

1. Het is een soort hoorspel

Het ene audioboek is gewoon een droge oplezing van tekst, maar er zijn er ook varianten dat een soort hoorspellen worden. Geweldig natuurlijk, dat je voeten in het grind hoort als er iemand langsloopt, of dat je ook echt een sis hoort als iemand in het boek een blikje cola opentrekt. Hoewel hierdoor wel meer wordt ingevuld dan je gewend bent van normale boeken (en het feit dat het voorgelezen wordt sowieso al andere nadrukken legt dan jij misschien in gedachten had), is het tegelijkertijd wel heel vermakelijk om een boek op die manier tot leven te zien komen.

2. Je hoort eens een bekende

Dit kan twee kanten op werken, maar het is best tof om te zien dat sommige BN’ers zich ook laten lenen om een audioboek in te spreken. Zo hebben we enige tijd geleden nog met Kluun gesproken, die zijn eigen boek had ingesproken en van beats had voorzien met een deejay. Erg tof, zeker als het de schrijver zelf is die zijn of haar eigen boek inspreekt. Dan weet je immers nog beter hoe de schrijver een bepaalde uitspraak bedoelt.