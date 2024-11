Amerikaanse overheid start onderzoek naar Microsofts clouddienst

De Federal Trade Commission in de Verenigde Staten start een onderzoek naar de clouddienst van Microsoft. Het Amerikaanse IT-bedrijf zou er praktijken op nahouden die bepaald geen eerlijke handel zijn, denkt de FTC.

Big Tech

Big Tech wordt zowel in de Verenigde Staten als in Europa flink aangepakt met regels, boetes, enzovoort. Bedrijven als Microsoft, Meta en Google worden scherp in de gaten gehouden door zowel consumentenorganisaties als waakhonden van de overheid. Soms volgen daaruit grotere onderzoeken en dat is nu dus het geval met de FTC en Microsoft. Zeker nu ze in de VS in de laatste weken van President Biden zitten, worden dit soort projecten nog snel gestart.

De FTC kreeg klachten binnen dat Microsoft zijn macht in de markt zou misbruiken waar het gaat om productiviteitssoftware. Het zou hem daarbij vooral zitten in de voorwaarden van licenties, waardoor klanten hun data niet zo makkelijk vanuit de Microsoft Azure-cloud naar platforms van de concurrentie kunnen overhevelen. Microsoft zou voor vertrekkende partijen de kosten enorm opdrijven, grote vertrekkosten rekenen en zijn Office 365-producten niet bruikbaar maken met clouds van anderen. Klinkt een beetje als klantje-pesten, maar er moet wel opgemerkt worden dat dit is wat de FTC heeft gehoord en niet per se wat ook waar is. Daar is immers dat onderzoek voor.