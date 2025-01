7 dingen die beter kunnen aan online shoppen

Het is weer weekend en dat is voor veel mensen het moment om online te shoppen. Voor sommigen is het een hobby, voor anderen is het een noodzakelijk kwaad. Een ding is zeker: het kan een stuk aantrekkelijker worden gemaakt. We hebben 7 wensen voor online shops, waarmee het winkelproces een stuk aantrekkelijker wordt.

1. Kortere afleverblokken

PostNL laat je vaak netjes weten dat je pakket eraan komt en dat is fijn, maar een mail ontvangen waarin staat dat je de bezorger tussen 08:00 en 22:00 uur kunt verwachten is een dooddoener. Nu weten we dat dit wel zorgt voor de meest duurzame levering: immers kan PostNL de ritten hierdoor zo plannen dat de bezorger maar een keer door je straat hoeft te rijden, maar het is wel heel vervelend om zo lang binnen te blijven wachten. Het zou fijn zijn als er naar een oplossing zou worden gezocht om toch iets kortere afleverblokken te ontwikkelen. Sommige webshops bieden het tegen betaling, maar is er niet een natuurlijkere manier?

2. Een bedrijf dat je pakketjes verzamelt

Een oplossing kan zijn dat je niet meer 5 verschillende koeriers op je Ring ziet verschijnen, maar gewoon eentje, waarmee je een tijdsslot afspreekt. Die koerier komt dan bij een bedrijf vandaan dat alle pakketjes voor je verzamelt. Ook dit soort dingen bestaan wel al, zoals Homerr, maar het zou goed zijn als zoiets bij meer webwinkels een optie zou zijn. Zelden heb je een pakje echt per se de dag later al nodig, waarom zou je het niet van een weekje laten verzamelen en dan uitgeleverd kunnen krijgen (of zelf ophalen) via zo’n soort dienst?