Eerst checken, dan bestellen: Klik niet meteen op die bestelknop!

De klok is verzet, de dagen worden korter, en dus gaan we al snel richting de feestdagen. Black Friday, Cyber Monday, Sinterklaas en Kerstmis volgen elkaar in rap tempo op. En dus gaan we ook met zijn allen weer op zoek naar de leukste cadeaus en scherpste aanbiedingen. Maar daar spelen ook kwaadwillenden slim op in. En dus komt Autoriteit Consument & Markt nu alvast met een waarschuwing voor onbetrouwbare webshops in aanloop naar de feestdagen: Eerst checken, dan pas bestellen.

Online aankopen

ACM krijgt jaarlijks steeds meer meldingen en vragen van mensen die hun online aankopen veel te laat of helemaal niet geleverd krijgen, onverwacht hoge retourkosten moeten betalen, hun geld niet terug krijgen nadat ze binnen de bedenktijd van hun aankoop afzagen of niet in contact kunnen komen met de webshop. Deze problemen worden deels veroorzaakt door dropshippers: webshops die hun producten rechtstreeks vanuit China laten leveren.

Dit jaar heeft de toezichthouder al meer meldingen en vragen ontvangen over online aankopen dan in heel 2023: ruim 18.000 in 2023 en nu al 20.000 in 2024. De toezichthouder roept mensen op om voordat zij een bestelling plaatsen goed te checken of de webshop wel betrouwbaar is.

Niet iedere webshop is betrouwbaar

“De feestdagen komen eraan en de advertenties voor mooie cadeaus vliegen je om de oren. Een online aankoop is zo gedaan, zeker via online advertenties, bijvoorbeeld op social media. Helaas is niet iedere webshop betrouwbaar. Dus zie je iets leuks, stop dan toch even om reviews te checken. Liefst op meerdere reviewsites. Zo haal je de onbetrouwbare webshops er al snel uit en voorkom je een miskoop. Eerst checken, dan bestellen.” Aldus Edwin van Houten, directeur Consumenten bij de ACM.

Maar wat kun je zelf doen?

Het makkelijkste om vooraf te checken zijn online reviews. Let wel goed op, want ook reviews kunnen nep zijn. Bekijk daarom geen reviews bij de webshop zelf. Maar zoek online naar het woord ‘reviews’ en de url (webadres) van de webshop. Lees de ervaringen van anderen op méérdere reviewsites. Soms zorgen webshops er namelijk voor dat slechte reviews verborgen worden op een reviewsite, maar op meerdere sites is dat lastiger voor elkaar te krijgen. Sorteer en filter de reviews om een eerlijk beeld van de webshop te krijgen.

Ga je bestellen bij een webshop die je nog niet kent? Betaal dan het liefst verzekerd, bijvoorbeeld met een creditcard. Je kunt ook meldingen en aangiftes checken op de website van de politie. Meer tips zijn te vinden in deze checklist veilig online winkelen.