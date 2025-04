4 dingen om te doen als je internet uitvalt

Storing: je hebt geen internet meer. Of het nou komt door de natuur, een foutje bij de provider of iets ernstigers: je weet pas hoe fijn en veelgebruikt het internet is, als het er niet meer is. Vandaag is het internet jarig. De ‘officiële’ geboortedatum is namelijk 1969, toen Request for Comments voor het eerst werd gepubliceerd. Dat is geen magazine, maar een reeks over de technische ontwikkeling van het internet. We zijn dol op online zijn, maar dit moet je doen als je internet uitvalt.

Gebruik een ander internet

De meest logische keuze is natuurlijk om te kijken of je ander internet kunt gebruiken. Valt het internet van je smartphone uit, dan kun je bijvoorbeeld op de wifi op kantoor of thuis gaan. Valt je internet thuis uit dan kun je kijken of je provider nog wel data heeft op je mobiel. Zo ja, dan kun je een hotspot aanzetten waarmee je telefoon dan de data doorgeeft aan je laptop, wanneer je die via de wifi contact laat maken met de hotspot van je telefoon. Werkt dat allemaal ook niet, dan zou je bij buren kunnen vragen of even naar de McDonalds of de Starbucks kunnen gaan: ook daar is altijd wel internet te vinden en dat is voor de schrijver van dit stuk zeker in het buitenland echt wel eens een lifesaver geweest. Klinkt overdreven, maar met het internet kun je bij je bank en kun je bijvoorbeeld een Uber bestellen om thuis te komen als de sfeer ergens omslaat, enzovoort.