KPN doet vanaf MWC oproep voor een beter internet

KPN roept sectorgenoten wereldwijd op tot een veiliger, socialer en groener internet. Het Nederlandse bedrijf presenteerde tijdens het MWC in Barcelona een intentieverklaring voor telecomproviders, NGO’s, non-profits, onderzoeksinstellingen en andere organisaties wereldwijd. Tijdens het grootste congres voor mobiele communicatie sprak de telecomprovider over de noodzaak voor internationale samenwerking. Verschillende organisaties hebben daarvoor hun sympathie uitgesproken.

#BetterInternet

KPN voert het internationale pleidooi vanuit de overtuiging dat een beter internet alleen mogelijk is als de spelers die de digitale wereld vormgeven hun krachten bundelen.

Organisaties die het samenwerkingsverdrag voor #BetterInternet ondertekenen, verklaren samen te zullen werken op het gebied van online veiligheid, een toegankelijk internet voor iedereen, bescherming van minderjarigen, een duurzamere digitale infrastructuur, verantwoord internetgebruik en internationale samenwerking. De Nederlandse provider presenteerde de oproep tijdens MWC Barcelona.

Logisch vervolg

Het internationale initiatief is een logisch vervolg op de nationale missie van KPN. Onder de vlag van #BeterInternet nam de provider de afgelopen jaren verschillende stappen om het internet in eigen land veiliger, socialer en groener te maken. Zo lanceerde het een TikTok-talkshow voor jongeren, verbeterde het de toegankelijkheid van het internet voor mensen met een ondersteuningsbehoefte en verduurzaamde het de energievoorziening van het Nederlandse netwerk. Daarnaast werden miljoenen jongeren bereikt met Stukje van mij, een campagne tegen het ongewenst doorsturen van naaktbeelden, in samenwerking met zangeres MEAU, Stichting Rutgers, Fonds Slachtofferhulp, Helpwanted en Soa Aids Nederland.

Een internationale aanpak

Omdat het internet niet gebonden is aan landsgrenzen, pleit KPN nu voor een internationale benadering. Marieke Snoep, Chief Consumer Officer bij KPN: “We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor een internet dat de samenleving verder helpt. Bedrijven, NGO’s en onderzoeksinstellingen kunnen elk vanuit hun specifieke expertise een waardevolle bijdrage leveren. Verschillende andere organisaties hebben hun steun uitgesproken, en we kijken ernaar uit om samen onze schouders te zetten onder een beter internet.”