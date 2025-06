4 dingen die je straks met Windows Notepad kunt

Microsoft gaat zijn meest eenvoudige app nu toch wat uitgebreider maken. Er komen allerlei grote veranderingen naar Notepad, de standaard notitie-software binnen Windows.

Vernieuwingen voor Notepad

Heb je een tekst met opmaak, dus HTML erachter, dan kun je die altijd even schonen door hem in Notepad te plakken. Dat gaat echter veranderen, want deze super basic app van Microsoft wordt aanzienlijk uitgebreid. In een van de grootste updates voor Notepad ooit worden verschillende nieuwe facetten toegevoegd. Dit zijn er vier.

Linkjes gebruiken

Op dit moment is het onmogelijk om een linkje aan een tekst toe te voegen in Notepad, maar dat staat te veranderen. Door een linkje toe te voegen aan een tekst is deze vaak beter vindbaar in Google en kun je mensen meteen verder op weg helpen als het om een bepaald onderwerp gaat. Vroeger als je een tekst in Notepad plakte, dan werd je link er automatisch uitgehaald, maar de app lijkt de URL nu te omarmen.