Halleluja: Windows Kladblok krijgt eindelijk spellingscontrole

Terwijl Microsoft WordPad stukje bij beetje uitfaseert, voegt het aan Kladblok juist nieuwe functies toe. Het is bizar te noemen, maar de applicatie Kladblok krijgt spellingscontrole. En dat na 40 (!) jaar.

Kladblok

Waarom deze broodnodige functie eerder niet in het uit 1985 stammende Kladblok aanwezig was, dat is onbekend, maar het is geweldig nieuws dat ook deze applicatie je straks wijst op spelfouten. Kladblok is een veelgebruikte applicatie, omdat je hierin makkelijk een tekst ‘schoon’ kunt maken. Daarmee doelen we niet op spelfouten (al gaat dat nu gelukkig veranderen), maar op de code die bijvoorbeeld Word aan een tekst toevoegt, vaak zonder dat je het weet.

Er zijn wel veel content management systemen die de mogelijkheid bieden om een tekst die uit bijvoorbeeld Word of Google Documenten is gekopieerd vrij te maken van enige vorm van opmaak of code, maar veel mensen gebruiken hier zelf toch het Kladblok voor. Ook handig als je bijvoorbeeld een tekst van een site kopieert om later te lezen en je alle linkjes en afbeelding eruit wil halen.

Oude computer demontage, mijn zoon : "wat is Windows XP?" 🤔 #generatiekloof pic.twitter.com/UTFxxt5Ky9 — Lex Bolkesteijn (PH2LB) (@lex_ph2lb) August 29, 2020

Simpelste app van Windows

Kladblok is in een fractie van een seconde geopend en staat te boek als een van de meest eenvoudige, simpele apps van Windows. Een beetje zoals MS Dos: simpel. doch doeltreffend. De vraag is natuurlijk of het allemaal zo eenvoudig blijft als er spellingscontrole aan wordt toegevoegd: wordt Kladblok daarmee niet een tikkeltje langzamer? De software, die eigenlijk alleen maar een wit scherm is met de optie erin te typen (afbeeldingen toevoegen kan bijvoorbeeld niet), is ideaal voor een snelle notitie, maar blijft dat ook als er nog een spellingscontrole doorheen banjert?

Net als in Word zie je straks een rood kringeltje onder een woord waarvan de computer denkt dat er iets mis mee is. Wil je liever dat verkeerd gespelde woorden al vanzelf worden aangepast, dan kun je ook autocorrect aanzetten. Je kent dat waarschijnlijk goed van je telefoon, dat je iets wil zeggen, maar autocorrect er iets heel anders van maakt. Gelukkig is autocorrect door de jaren heen steeds beter geworden en daarom is het nu Kladblok-waardig, moet Microsoft hebben gedacht. Het heeft het al volop getest onder een kleine groep gebruikers en nu is het klaar voor de massa.

Taalbemoeienis

Moet je niets hebben van de taalbemoeienis van Microsoft, dan is dat geen probleem: je kunt deze optie uitzetten. Handig voor als je bijvoorbeeld wat regels in Kladblok wil programmeren: dan zit je niet te wachten op een computer die je code telkens naar de gallemiezen werkt. Kortom, wat voor de een het een welkome toevoeging vindt, zal de ander er echt niet blij van worden en daar is gelukkig aan gedacht.