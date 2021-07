Zoom neemt cloud callcenter ontwikkelaar Five9 over

Videochat platform Zoom is een van de ‘winnaars’ van de coronacrisis. Videobellen, -conferencing en -meeting werd tijdens de lockdowns en alle contact beperkende maatregelen zoals verplicht thuiswerken, noodgedwongen, enorm populair. Dat legde platforms zoals Zoom bepaald geen windeieren. De goede resultaten stelt deze platforms nu in staat (fors) door te ontwikkelen en uit te breiden. De overname van Five9 door Zoom, voor een bedrag van bijna 15 miljard dollar dat overigens helemaal in aandelen betaald wordt, is daar een voorbeeld van.



Logische uitbreiding voor Zoom

Five9 is een ontwikkelaar van cloudbased callcenter software. Volgens de CEO van Zoom past de overname van die ontwikkelaar precies in de strategie voor het uitbreiden van het videochatplatform. “Het is voor Zoom een natuurlijke uitbreiding die onze klanten nog meer geluk en waarde zal opleveren”, aldus Eric S. Yuan. Het is niet de eerste overname die Zoom sinds de coronacrisis doet, maar qua waarde wel verreweg de grootste.

Hoewel beide partijen het dus al eens zijn over het bedrag en de voorwaarden van de overname, zal deze nog wel getoetst, en goedgekeurd, moeten worden door zowel de aandeel- als toezichthouders. Zoom en Five9 streven ernaar de overname voor de zomer van volgend jaar (2022) af te kunnen ronden.