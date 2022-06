Yandex verwijdert grens tussen Rusland en Oekraïne

De gevolgen van de oorlog die Rusland voert om Oekraïne in te lijven zijn inmiddels over de hele wereld, en zeker hier in Europa duidelijk voelbaar. Over de stijgende brandstofprijzen hebben we al veel geschreven, evenals te gevolgen voor de tech-wereld, grondstoffen etc. Vandaag viel mijn oog op Yandex, het Russische Google. Zij hebben namelijk de kaarten in hun kaarten-app bijgewerkt. Op zich niet zo vreemd. Echter, in de nieuwe kaarten van ‘Yandex Maps’ is de grens tussen Rusland en de Oekraïne verdwenen.

Onder druk van het Kremlin?

Deze actie doet misschien vermoeden dat het Russische ‘Google’ achter het inlijven van de Oekraïne staat. Volgens Techcrunch, die gesproken hebben met een woordvoerder van Yandex, is dat echter niet het geval. Ten eerste wordt de naam van de Oekraïne nog wel steeds op de kaarten vermeld.

Volgens TC werd Yandex door het Kremlin gedwongen om de grens te verwijderen. Yandex zelf zegt dat het besluit te maken heeft met een nieuwe visie op de wereld, eentje zónder grenzen. Wat je daar ook van vindt, het lijkt wel heel toevallig dat ze dan, zeker op dit moment, beginnen met het weglaten van de grens tussen Rusland en de Oekraïne.