​Wereld-koffiedag: De voordelen en nadelen van koffie

Zondag is het Wereld-koffiedag, maar het is natuurlijk leuker om het daarover te hebben op een werkdag. Op kantoor wordt immers de meeste koffie gedronken. Al is het maar om even een wandelingetje te kunnen maken naar de koffieautomaat. Er bestaan veel mythes over koffie, maar er wordt ook veel onderzoek naar gedaan. Dit zijn de pro’s en cons van je bakkie pleur.

Voordeel: verlaagd risico op hartziekten Als er iets veel voorkomt in onze rijke, Westerse maatschappij, dan zijn het wel hart- en vaatziekten. Als je twee tot vier koppen koffie per dag drinkt (zonder suiker en melk), dan zou je risico op hartziekten 10 procent lager zijn. Hetzelfde geldt voor beroertes. Het mooie is dat dit ook opgaat voor decafeïne. Nadeel: ook een verhoogd risico op hartziekten Het is een beetje gek, maar tegelijkertijd is een nadeel van koffie dat het ook een verhoogd risico is op hartziekten. Dat heeft alles te maken met de hoeveelheid die je nuttigt. Drink je er meer dan 6 per dag, dan loop je plotseling 22 procent meer risico op hartziekten. Daarom wordt er ook gezegd dat je echt niet boven die 6 koppen per dag moet gaan.

Nadeel: je krijgt er hoofdpijn van Drink je te veel koffie, en dat kan al bij meer dan twee koppen per dag zijn, dan is de kans op hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen en beven groter. Dat komt omdat je dan meer effecten ondervindt van cafeïne omdat je daar meer van binnen hebt gekregen. Voordeel én nadeel: je kunt er niet van slapen Sommige mensen moeten al na 4 uur ‘s middags stoppen met het nuttigen van deze godendrank, omdat ze anders geen oog dichtdoen. Het is inderdaad over het algemeen niet bepaald positief dat de cafeïne deze slechte invloed heeft, maar het kan ook positief uitpakken. Moet je een heel stuk autorijden in de avond, dan is het positief om goed wakker en alert te zijn: dan is zo’n kop koffie juist ideaal. Snel een shot nodig? Kies dan een dubbele espresso.

Voordeel: je wordt er gelukkiger van Cafeïne stimuleert de aanmaak van serotonine en dopamine en dat betekent dat je je er dus sneller wat gelukkiger door gaat voelen. Als je depressies wil voorkomen, dan doe je er goed aan om vier of vijf koppen koffie per dag te drinken: je hebt dan 20 procent minder krans op depressies. Nadeel: je krijgt er een hoger stressniveau van Je kunt je er soms wat meer door focussen, omdat er cafeïne inzit, maar tegelijkertijd kan koffie ook zorgen dat je juist meer stress ervaart. Dat komt omdat de afgifte van cortisol hoger kan raken door koffie drinken. Bovendien is een hoog cortisolgehalte sowieso niet wenselijk: je maakt hierdoor meer kans op overgewicht.

Voordeel: minder kans op diabetes type 2 Drink je elke dag een kop koffie, dan heb je 7 procent minder kans op diabetes type 2. Als zware koffiedrinker doe je het echter nog beter: als je meer koffiedrinkt, kan de kans op diabetes type 2 zelfs gehalveerd worden. Wat precies de ‘sweet spot’ is, dat is onbekend, naast dat je de nadelen van veel koffie drinken uiteraard wel in het achterhoofd moet houden, maar koffie heeft dus een heel positieve uitwerking op het zo lang mogelijk voorkomen van diabetes type 2. Nadeel: het hydrateert niet Natuurlijk is koffie vloeibaar en zou je denken dat je goed bezig bent met ‘water’ drinken, maar dat is niet zo. Het hydrateert niet, dus het devies is -zeer Italiaans- om bij elke kop koffie ook een glas water te drinken. Hoewel het een mythe is dat koffie water aan je lichaam onttrekt, is het dus ook niet zo dat het het toevoegt, dat is aan jou om apart te regelen.

Voordeel: je leeft er langer door Het maakt niet uit of je cafeïnevrij, gemalen of oploskoffie drinkt: je maakt kans op een langer leven. Dit zou maar liefst 11 tot 27 procent zijn. Dit komt uit een vrij indrukwekkende studie die 12,5 jaar in beslag nam en onder bijna 450.000 mensen werd verricht. Kortom, genoeg munitie voor een gezonde discussie over dit kopje troost. Maar let op: geniet, maar drink het toch wel een beetje met mate.