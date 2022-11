​Feitjes en fabels over koffie: wist je dit al?

Het is een van de meest gedronken drankjes ter wereld: koffie! Velen van ons kunnen niet zonder het zwarte goud. Maar heb je eigenlijk ook veel kennis over koffie? Er zijn allerlei feitjes en fabels die de rondte gaan. In dit artikel delen we de boeiendste weetjes met je – waar óf onwaar!



Feit: van koffie ga je beter autorijden

Zit je vaak in de auto? Dan is het goed om koffie te drinken! Er is namelijk bewezen dat het je rijprestaties kan verbeteren. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Koffie maakt dat je wakkerder achter het stuur zit. Ook blijf je beter in focus als je een monotone route rijdt, waar maar weinig gebeurt. Drink daarom lekker een kopje koffie voordat je achter het stuur kruipt.

Fabel: hoe bitterder de koffie, hoe sterker de koffie

Veel mensen denken dat bitterdere koffie meer cafeïne bevat dan minder bittere koffie. Maar dit hoeft helemaal niet het geval te zijn! De bittere smaak komt onder andere tot stand door de branding van de koffiebonen. Hoe donkerder de bonen gebrand zijn, hoe bitterder de koffie smaakt. En bij espresso worden de bonen donkerder gebrand dan bij filterkoffie. Dit heeft vervolgens weer een grote invloed op de smaak: de ene kop koffie smaakt veel bitterder dan de andere kop koffie. Het is maar net waar je van houdt!

Feit: een goede koffiemaler is essentieel

Maal je zelf je koffiebonen? Dan is het belangrijk om een goede koffiemaler te hebben, die op de juiste stand staat. De maalgraad heeft namelijk een enorme invloed op de smaak van de koffie! De maler moet consistent zijn, om geen grote verschillen in smaak te veroorzaken. Dat niet alleen: de maalgraad verschilt per type koffie. Bij espresso heb je een fijne maling nodig, maar bij filterkoffie juist een grove maling. De reden? Bij espresso komt het water maar heel kort in aanraking met de koffie! Dit is een totaal andere zetmethode dan bij filterkoffie.

Fabel: koffie uit verschillende werelddelen smaakt ongeveer gelijk

Koffie komt uit verschillende werelddelen, zoals Afrika en Zuid-Amerika. Wist je al dat de smaak flink kan verschillen? Zeker fijnproevers weten dit verschil aan te duiden. Zo wordt er gezegd dat koffie uit Afrika wat zuurder en fruitiger smaakt, en dat koffie uit Zuid-Amerika juist wat bitterder en krachtiger is. Haal eens koffie van een andere afkomst in huis, en probeer de verschillen te ontdekken. Dit is een leuk experiment!

Feit: de manier waarop je koffie bewaart, heeft invloed op de smaak

Hoe zorgvuldiger je met je koffie omgaat, hoe beter de smaak bewaard blijft. Doe de verpakking bijvoorbeeld altijd goed dicht na gebruik, en laat er zo min mogelijk lucht bij komen. Ook licht en vocht moeten uit de buurt van de verpakking blijven. Dit heeft namelijk al gauw een negatieve invloed op de smaak! Ga daarom altijd zo bedachtzaam als mogelijk met je koffie om. Dat proef je terug.